Промышленные предприятия Урала поддержали учеников перед 1 сентября

Именно поэтому на промышленных предприятиях России уже не первый год проводят благотворительную акцию "Собери ребенка в школу". Со временем она стала доброй ежегодной традицией – той, что возвращается каждый август и каждый раз напоминает о простом: чужой беды не бывает, если рядом есть люди, готовые протянуть руку помощи.

В этом году к акции присоединились тысячи сотрудников почти 30 предприятий из Свердловской, Курганской, Оренбургской и Тюменской областей, Башкортостана и других территорий. Помощь получили более 1500 детей – подопечные социальных центров и детских домов, а также ребята из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Внести свой вклад мог каждый сотрудник. В офисах и на проходных разместились специальные доски с перечнем необходимых вещей. Работнику оставалось выбрать "свой" листочек, приобрести указанные принадлежности – и один школьный набор становился немного полнее. Так из множества небольших добрых поступков сложилась большая общая помощь.

Для нуждающихся семей это хорошая помощь в преддверии 1 сентября, когда расходов и без того немало, а для детей – возможность открыть новый ранец, разложить по местам яркие карандаши и тетради и с предвкушением ждать первого школьного дня. Именно поэтому акция "Собери ребенка в школу" давно вышла за рамки разовой инициативы и из года в год возвращается в календарь добрых дел предприятий – как простая, теплая и уже ставшая примером того, как внимание и участие могут менять жизнь к лучшему.