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Промышленные предприятия Урала поддержали учеников перед 1 сентября

Во многих семьях в конце августа возникает особенное настроение. Лето еще неохотно уступает свои права осени, но в домах уже появляются стопки тетрадей, коробки с карандашами и новые школьные рюкзаки. Для кого-то сборы к 1 сентября – приятные хлопоты, а для кого-то – серьезная статья расходов, справиться с которой бывает непросто.

Промышленные предприятия Урала поддержали учеников перед 1 сентября

©Пресс-служба УГМК

Именно поэтому на промышленных предприятиях России уже не первый год проводят благотворительную акцию "Собери ребенка в школу". Со временем она стала доброй ежегодной традицией – той, что возвращается каждый август и каждый раз напоминает о простом: чужой беды не бывает, если рядом есть люди, готовые протянуть руку помощи.

В этом году к акции присоединились тысячи сотрудников почти 30 предприятий из Свердловской, Курганской, Оренбургской и Тюменской областей, Башкортостана и других территорий. Помощь получили более 1500 детей – подопечные социальных центров и детских домов, а также ребята из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Внести свой вклад мог каждый сотрудник. В офисах и на проходных разместились специальные доски с перечнем необходимых вещей. Работнику оставалось выбрать "свой" листочек, приобрести указанные принадлежности – и один школьный набор становился немного полнее. Так из множества небольших добрых поступков сложилась большая общая помощь.

Для нуждающихся семей это хорошая помощь в преддверии 1 сентября, когда расходов и без того немало, а для детей – возможность открыть новый ранец, разложить по местам яркие карандаши и тетради и с предвкушением ждать первого школьного дня. Именно поэтому акция "Собери ребенка в школу" давно вышла за рамки разовой инициативы и из года в год возвращается в календарь добрых дел предприятий – как простая, теплая и уже ставшая примером того, как внимание и участие могут менять жизнь к лучшему.

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Метки: УГМК школа
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