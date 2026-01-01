В центре внимания оказалась история самого Кировграда и его промышленное прошлое. Участники узнавали, как работали древние металлурги, какие минералы можно обнаружить в заводских отвалах и что архитектура города может рассказать о времени, в которое она создавалась. При этом знакомство с историей не ограничивалось лекциями: гости делали краски из уральских руд, создавали витражи с использованием медной фольги, чеканили медные кулоны и исследовали, как звучат разные металлы.

Научные темы органично переплетались с творческими практиками, поэтому каждый мог найти занятие по интересам и не просто послушать экспертов, но и самостоятельно поэкспериментировать с материалами, освоить новые техники или взглянуть на привычные вещи с неожиданной стороны. Дополнила программу книжная ярмарка, где были представлены научно-популярные, технические, детские и художественные издания, в том числе посвящённые Уралу.

Подготовка фестиваля началась задолго до его открытия: организаторы изучали историю Кировграда, работали с архивами, встречались с жителями и собирали их воспоминания, чтобы сделать город не просто местом проведения мероприятий, а полноценным участником проекта. Именно местная история, особенности городской среды и рассказы людей легли в основу многих фестивальных событий.

Организаторы отмечают исключительную важность подобных инициатив для небольших городов. Принять у себя фестиваль «Другие Измерения» – это не просто возможность провести несколько десятков интересных мероприятий, а по-настоящему большое и значимое событие для всего Кировграда. Такие проекты объединяют жителей, привлекают внимание к местной истории и культуре, дают возможность встретиться с людьми из разных профессиональных и творческих сфер. И, пожалуй, особенно ценно, что на эти два дня город становится точкой притяжения для тех, кому интересны открытия, новые идеи и возможность увидеть привычный мир немного иначе.

Фестиваль «Другие измерения» – это большой семейный проект, который объединяет науку, культуру, технологии и локальную идентичность. Его главная цель – популяризировать научное знание и дать импульс развитию промышленных и исторических городов России, создать новые возможности для самореализации жителей моногородов.