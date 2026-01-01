Apple вернула себе статус самой дорогой компании в мире

Ранее Apple удавалось опередить Nvidia в конце июля, напоминает агентство Bloomberg. Агентство объясняет возвращение Apple титула самой дорогой компании опасениями инвесторов относительно вложений в искусственный интеллект: акции производителя iPhone кажутся им более надежным вложением.

Рыночная капитализация компании – это общая стоимость всего бизнеса на рынке, которая показывает, сколько инвесторы готовы за него заплатить в текущий момент. Капитализация меняется каждый день вместе с котировками акций на бирже и не равна балансовой стоимости имущества компании. Тем не менее этот показатель является косвенным свидетельством рыночных процессов.

С начала 2026 года стоимость акций Apple выросла примерно на 27%, обновив исторический максимум на уровне $351,73 за бумагу. Рост поддерживается стабильно высокими финансовыми показателями и успешным глобальным запуском линейки iPhone Duo.

Капитализация ближайших преследователей двух лидеров из "Великолепной семерки" (семь ведущих технологических гигантов США) – Microsoft и Alphabet (Google) – находится в районе $3,8–3,9 трлн.