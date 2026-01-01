Какими ресурсами богат Дальний Восток: в Роснедрах рассказали о запасах

"Минерально‑сырьевая база региона – самая разнообразная в России. Здесь имеются запасы практически всех стратегических видов полезных ископаемых, исключение – калийные соли, хромовые руды и гафний", – цитирует его РИА Новости.

По данным Роснедр, на Дальнем Востоке сосредоточены почти 99% российских запасов бора и 98% олова, 91% плавикового шпата, 83% сурьмы, 81% алмазов, 80% урана, 74% скандия, 70% германия и порядка 46% бериллия. В недрах региона также заключено две трети российских запасов вольфрама. Дальний Восток остается единственным производителем вольфрамовых концентратов. До 2030 года в Якутии ожидается ввод ГОКа на базе Агылкинского месторождения.

Казанов отметил, что углеводороды формируют стратегическую основу экономики округа. Нефть, включая премиальный сорт ВСТО, отгружается через порт Козьмино, природный газ поставляется по магистрали "Сила Сибири" и в формате сжиженного природного газа с Сахалина. На Амурском газоперерабатывающем заводе выделяются этан, пропан, бутан и другие фракции для последующей переработки на газохимическом комплексе "Сибура".

Отдельное направление – добыча гелия. "Попутно на Чаяндинском или Среднеботуобинском месторождениях в Якутии добывают востребованный в микроэлектронике и медицине гелий. Спрос на него в странах Азиатско-Тихоокеанского региона очень высок, поэтому это перспективное направление", – добавил глава Роснедр.

Восточный экономический форум пройдет 1–4 сентября во Владивостоке.