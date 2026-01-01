Минэкономразвития развернет на Инвестпортале России цифровую экосистему для российских и зарубежных инвесторов

Об этом рассказала директор департамента производительности труда и улучшения условий ведения бизнеса министерства Наталья Шереметева на сессии "Платформизация институтов развития" в Национальном центре "Россия", сообщают в МЭР 12 ноября 2026 года, в четверг.

"Сопровождение и взаимодействие с инвесторами будет осуществляться бесшовно в цифровой среде, закрывая потребности бизнеса на всем протяжении жизненного цикла проекта: от идеи до выхода на проектную мощность", – заявила Шереметева.

По ее словам, экосистема объединит 10 взаимосвязанных сервисов. Доступ к сервисам будет открыт как российским, так и иностранным инвесторам.

Часть модулей уже работает. На "Инвестиционной карте России" бизнесу доступны 19.000 площадок, 536 индустриальных парков и технопарков, 167 преференциальных территорий и меры поддержки на региональном и федеральном уровнях.

Как утверждают в МЭР, за последние два года благодаря этому инструменту в стране реализовано 1172 площадки: проданы 290 объектов на сумму около 3 млрд руб., сданы в аренду 882 объекта, что обеспечивает региональным бюджетам более 100 млн руб. ежемесячных платежей.

Еще один действующий инструмент – "Инвестиционные предложения": база подготовленных регионами и ВЭБ.РФ перспективных проектов с комплексным сопровождением.

В I квартале 2027 года на портале заработают "Калькулятор затрат и доходности проектов" для автоматизированной оценки издержек и окупаемости, а также "Сервис индивидуального сопровождения".

Также в разработке:

"Навигатор финансирования" с актуальными предложениями для бизнеса;

"Навигатор мер государственной поддержки" с автоматическим анализом параметров проекта и инвестора;

"Биржа соинвесторов" для поиска партнеров;

"Реестр проектов" и сервис мониторинга.

Кроме того, будет доступен "Инвестиционный гид" – цифровой помощник на основе искусственного интеллекта для самостоятельной реализации проектов с минимальным участием государства и институтов развития.

В Москве инвестиционный портал был создан в 2014 году. В 2020-м, по словам заместителя мэра Владимира Ефимова, его посетили почти 3 млн раз. В настоящее время, как утверждают на сайте мэрии, портал посещают более 8500 уникальных пользователей в день.