Минобрнауки обновило методику расчета бюджетных мест в вузах

"Изменения, вносимые в методику, связаны с переходом Минтруда России на семилетнее прогнозирование кадровой потребности российской экономики. Это, в частности, позволит Минобрнауки России точнее учитывать региональную структуру кадрового прогноза при сокращении бюрократической нагрузки на субъекты Российской Федерации для получения необходимой информации", – отметили в ведомстве.

Увеличение горизонта прогноза повлечет корректировку состава данных, которые министерство использует для оценки потребности в выпускниках и расчета количества бюджетных мест по всем уровням высшего образования.

"При этом в методику вводится индикатор, учитывающий структуру замещающей потребности российской экономики в кадрах, что позволит уточнить спектр профессий, востребованных в регионах", – заключили в министерстве.

В соответствии с российским законодательством об образовании, начиная с 2026 года общий объем и структура бюджетных мест в российских университетах формируются с учетом прогноза потребности экономики Российской Федерации в кадрах, который разрабатывает Минтруд России.

Сколько бюджетных мест выделят в вузах?

В Минобрнауки сообщили ранее, что всего на прием в российские вузы в 2026/2027 учебном году выделено 620,5 тыс. бюджетных мест. По данным министерства, программы высшего образования реализуются в 1293 российских вузах – государственных и частных. В их числе 502 государственных головных вуза и 432 филиала, а также 257 частных головных вузов и 102 филиала.

Наибольшее число бюджетных мест для приема в 2026 году на конкурсной основе установлено для трех вузов. Это Уральский федеральный университет имени Б. Н. Ельцина, Московский государственный университет (МГУ) имени М. В. Ломоносова и Казанский (Приволжский) федеральный университет.

Плановый показатель на бюджетный прием в вузы в 2025/2026 учебном году был задан на аналогичном уровне – 619,1 тыс. мест.

Как указывали в Минобрнауки, число бюджетных мест в вузах по инженерным направлениям в 2026/2027 учебном году возрастет, а по гуманитарным – сократится. Глава ведомства Валерий Фальков отмечал, что с 2026 года целевые места будут детализированы в интересах конкретных заказчиков.

Какова потребность экономики в кадрах?

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что 12 млн новых работников нужно экономике России до 2032 года. По его словам, в прошлом году был впервые разработан прогноз по потребностям в рабочей силе на семилетний период.

Он уточнил, что наиболее велики будут потребности в обрабатывающей промышленности, транспортировке и хранении, в сфере информации и связи. Мишустин обратил внимание также на востребованность специалистов по таким направлениям, как машиностроение, химпром, ядерная энергетика.