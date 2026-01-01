Овербукинг с приоритетом прав пассажиров готовятся узаконить в России

"Для нас в гражданской авиации безусловный приоритет – это доступность полетов, повышение мобильности людей и, самое главное, защита прав и интересов пассажиров, обеспечение их безопасности. Задача Минтранса здесь как раз в том, чтобы прописать четкие, прозрачные правила игры для всей отрасли", – заявил министр.

По словам Никитина, министерство детально изучило международную практику использования овербукинга. "Ведь этот инструмент изначально создавался для защиты интересов путешественников. Ни для кого не секрет, что на рейсах всегда есть так называемые неявившиеся пассажиры – те, кто опоздал, отложил поездку или просто передумал в день вылета. На борту появляются свободные кресла", – отметил он.

Министр пояснил, что такой механизм дает авиакомпаниям возможность оперативно предложить освободившиеся места тем, кто должен вылететь немедленно.

Для внедрения инструмента Минтранс совместно с общественными организациями и органами, отвечающими за защиту прав потребителей, готовит изменения в Воздушный кодекс. "Все финальные решения будут приниматься по итогам обсуждения и с учетом мнений и позиций всех заинтересованных сторон. Для нас важно, чтобы пассажиры с введением овербукинга получили не какие-то ограничения, а еще больше возможностей для планирования своих поездок", – подчеркнул Никитин.

Что такое овербукинг?

Овербукинг – это продажа авиакомпаниями большего количества билетов, чем число мест в самолете. О том, что российские власти могут легализовать эту практику, сообщалось в 2025 году. Соответствующий законопроект обсуждается в Росавиации и Минтрансе.

Основная проблема, связанная с овербукингом в России, заключается в том, что если на рейс придут все пассажиры, то люди, которым не хватит мест в самолете, фактически "назначаются" сотрудником авиакомпании. При этом жизненные обстоятельства пассажиров: похороны. лечение, стыковочный рейс не учитываются.

Овербукинг не всегда означает отказ в перевозке, бывает, что при нехватке мест в экономклассе "лишних" пассажиров пересаживают в бизнес.

Именно заботой о правах пассажира и объясняют чиновники идею легализации овербукинга в России. Подробнее об этой проблеме и возможных путях ее решения ранее писал "Профиль".