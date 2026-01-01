Отсрочка по налогам и мораторий на проверки: правительство утвердило помощь бизнесу, пострадавшему от атак ВСУ

Соответствующее постановление подписал 26 августа 2026 года премьер-министр Михаил Мишустин.

В частности, предприниматели смогут получить отсрочку по уплате НДС, за исключением налога, перечисляемого при ввозе товаров в Россию, а также налога на прибыль и налогов при применении УСН и АУСН. Отсрочка также будет распространяться на страховые взносы и авансовые платежи по соответствующим налогам.

До конца 2026 года для пострадавших продавцов приостановят проведение налоговых проверок. Кроме того, на шесть месяцев продлят предельные сроки направления требований об уплате задолженности и принятия решений о ее взыскании.

Меры поддержки связаны с серией атак украинских беспилотников на объекты Wildberries в российских регионах. В результате этих ударов погибли и пострадали люди.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям о террористических актах.

Дополнительную помощь пострадавшим предпринимателям оказывает и сама компания. Основатель Wildberries Татьяна Ким ранее сообщала, что выплаты наиболее уязвимым продавцам начали перечислять с 22 июля. Кроме того, селлерам предоставили возможность получить трехмесячную отсрочку по кредитам.

О подготовке мер поддержки ранее говорил Минфин. Глава ведомства Антон Силуанов пояснял, что документ был разработан, чтобы снизить финансовую и административную нагрузку на пострадавших предпринимателей, а также обеспечить условия для восстановления их работы.