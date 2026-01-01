Wildberries достаточно успешно справляется с ликвидацией последствий атак, считают в Минпромторге

В настоящее время, приводит ТАСС слова Чекушова, предложения об оказании Wildberries и работающим на маркетплейсе предпринимателям поддержки находятся на рассмотрении.

Селлеры, отметил он, просят о предоставлении отсрочки или рассрочки по выплате налогов и сборов. Позиция в финансовом блоке правительства по этому вопросу пока не сформирована.

"Эти предложения – это все-таки существенный объем недополученных доходов, поэтому над этим надо поработать", – уточнил заместитель министра.

Так или иначе, Wildberries справляется с последствиями атак.

"Сейчас пострадавший маркетплейс достаточно успешно, насколько это может быть в данной ситуации, справляется с ликвидацией последствий, в том числе и с точки зрения перенаправления своих логистических потоков", – указал чиновник.

"Такие возможности у них есть", – подчеркнул он.

Накануне, 6 августа, заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов говорил, что правительство России может предоставить отсрочки и рассрочки по налогам для Wildberries и предпринимателей, пострадавших от атак на склады маркетплейса. По словам Сазанова, решение по мерам поддержки может быть принято уже на следующей неделе. Замминистра не уточнил, на какой срок они могут быть введены.

Глава RWB Татьяна Ким в свою очередь сообщила в Telegram-канале, что компания Wildberries провела встречи с представителями власти ряда регионов РФ на тему помощи предпринимателям, пострадавшим из-за атак на склады маркетплейса.

"Мы провели встречи на государственном уровне с Ленинградской областью, Республикой Татарстан, Тульской областью, Ивановской областью, Краснодарским краем. В активном диалоге с Москвой, Ростовской, Нижегородской и Новосибирской областями и многими другими", – рассказала Ким.

Она также отметила, что общие меры поддержки на федеральном уровне находятся в активной проработке.

Украинские беспилотники начали целенаправленно атаковать логистические центры Wildberries в июле. Это привело к пожарам на объектах в разных регионах страны, есть погибшие и пострадавшие.