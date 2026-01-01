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Запрет на экспорт дизеля для производителей продлен до 31 января

Запрет на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей, которые вывозятся из РФ непосредственными производителями, продлен до 31 января 2027 года включительно. О подписании соответствующего постановления сообщают в правительстве 31 октября 2026 года, в субботу.

Запрет на экспорт дизеля продлили до 31 января

©Semyon Prudiy/Shutterstock/Fotodom

"Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке", – указывают в кабмине.

В России действует общий запрет на экспорт топлива по 31 января 2027 года.

Ранее ограничение для производителей дизельного и судового топлива, газойлей действовало по 31 октября 2026 года, однако продления ждали.

Накануне, 30 октября, вице-премьер России Александр Новак говорил, что правительство готовится продлить временный запрет на экспорт дизеля до конца января 2027 года.

Как уточнял чиновник, "будут сделаны отдельные исключения по поставкам на мировые рынки". В ноябре, по его словам, такие поставки могут составить около 2,15 млн т против 510 тыс. т в октябре.

9 октября Трамп объявил о договоренности с президентом России Владимиром Путиным по поставкам российского дизельного топлива на мировой рынок. После этого Минфин США разрешил проводить связанные с продажей, доставкой и импортом российского дизеля операции в рамках временного исключения из санкций. Разрешение действует до апреля 2027 года.

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Метки: топливо экспорт
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