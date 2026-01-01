Украина возобновила атаки на российские НПЗ, заявил Новак

"Да, сегодня была еще атака на российские НПЗ, на четыре перерабатывающих завода. Точнее, три НПЗ и один газохимический комплекс. Есть на одном заводе небольшие повреждения, а в целом наша система защиты, ПВО сработала", – сказал он.

По словам Новака, атаки на предприятия возобновились после некоторого перерыва. Он отметил, что заводы принимают меры для защиты от новых ударов, передает ТАСС.

Новак также добавил, что правительство готовится продлить временный запрет на экспорт "дизеля" до конца января 2027 года. Однако планируется предусмотреть ряд исключений, которые позволят сохранить поставки на отдельные зарубежные рынки.

По оценке вице-премьера, в октябре Россия намерена экспортировать около 510 тыс. тонн дизельного топлива. В ноябре объем поставок может вырасти до 2,15 млн тонн. Отдельно вице-премьер заявил, что запасов зимнего дизельного топлива в стране достаточно.

Пауза в атаках на российские нефтеперерабатывающие предприятия произошла на фоне давления со стороны США. Как ранее сообщала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом военных операций, украинские подразделения получили указание приостановить новые удары по НПЗ в середине октября.

По данным издания, президент США Дональд Трамп неоднократно призывал Владимира Зеленского отказаться от таких атак. Вашингтон связывал их с ростом мировых цен на топливо. 20 октября спецпосланник США Джаред Кушнер повторил это требование на встрече с украинским президентом в Осло. Разговор, по словам одного из американских чиновников, проходил в жесткой форме.

Европейские союзники Украины также советовали Киеву временно воздержаться от ударов, опасаясь дальнейшего ухудшения отношений с администрацией Трампа. При этом украинская сторона, как утверждает WSJ, рассчитывала на ответные шаги Вашингтона, в частности на взаимное прекращение атак на энергетические объекты. Однако договориться о таких условиях не удалось.