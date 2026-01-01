Банки будут блокировать денежные переводы при обнаружении вирусов на устройствах клиента

Одним из новых критериев станет обнаружение вредоносного программного обеспечения на устройстве клиента. В таких случаях банки будут запрашивать у клиента подтверждение на проведение операции, сообщил в субботу, 8 августа 2026 года, РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Для выявления вредоносного ПО на устройствах клиентов кредитным организациям потребуется согласие пользователей. Перезаключить договоры с действующими клиентами для получения такого согласия необходимо до 1 сентября 2027 года.

В России с января действует 12 признаков осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента или под влиянием мошенников. Банки обязаны проверять по ним подозрительные транзакции, включая переводы через СБП, операции с цифровыми картами и нетипичную активность в онлайн-банке.