Биткойн опустился до минимума с августа: крипторынок потерял $110 млрд

Снижение биткойна отразилось на всем крипторынке. Почти все активы из первой сотни рейтинга CoinMarketCap завершили последние 24 ч. в отрицательной зоне. Ethereum опускался ниже $1900, а затем восстановился примерно до $1930. За сутки вторая по капитализации криптовалюта подешевела на 5,5%.

Общая капитализация крипторынка сократилась на 4,7%, до $2,32 трлн. За сутки рынок потерял около $110 млрд.

Ликвидации позиций превысили $1,6 млрд

Резкое снижение котировок привело к массовому закрытию фьючерсных позиций на криптобиржах. Их совокупный объем превысил $1,64 млрд. Наибольшие потери понесли трейдеры, рассчитывавшие на дальнейший рост биткойна и Ethereum.

По данным Coinglass, только за четыре часа ликвидации длинных позиций – ставок на повышение стоимости активов – достигли $700 млн.

Инвесторы выводят деньги из криптовалютных ETF

Отток средств наблюдался и из биржевых фондов, ориентированных на криптовалюты. В четверг инвесторы вывели из спотовых биткойн-ETF $47,6 млн. С начала ноября чистый отток из этих фондов составил около $1,9 млрд, свидетельствуют данные SoSoValue.

Фонды на Ethereum за тот же день потеряли $8 млн. Суммарный отток с начала месяца достиг примерно $700 млн.

На фоне распродаж индекс страха и жадности на крипторынке опустился до 20 пунктов из 100, оказавшись в зоне "экстремального страха". Это минимальное значение показателя за четыре месяца, с 8 июля. Индекс отражает настроения участников рынка и указывает на усиление опасений среди инвесторов.

Почему снижается биткойн

Нынешняя коррекция совпала с распродажей акций технологических компаний. Одним из поводов для нее стали сообщения об отставке главы Nvidia Дженсена Хуанга. На открытии американских торгов бумаги производителя чипов снижались на 14%.

При этом биткойн практически растерял рост, набранный за последние месяцы. Летом его стоимость находилась около $65 тыс., а к концу сентября поднималась до $87 тыс., однако удержаться на этих уровнях криптовалюта не смогла.

Ранее аналитики CryptoQuant обращали внимание на сокращение объема обращающихся стейблкойнов. По их оценке, это означает ослабление одного из источников покупательной способности на крипторынке и может усилить давление на биткойн.