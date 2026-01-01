За возврат железнодорожных билетов будет взиматься повышенный сбор

"Размер сбора будет определяться в процентном соотношении к тарифу на проезд в зависимости от срока возврата проездного документа: 1% – при возврате за 45 суток и более до отправления, 3% – от 30 до 44 суток, 5% – от 10 до 29 суток, 10% – за девять и менее суток до отправления", – поясняется на официальном сайте РЖД.

То есть, поясняли нововведения в РЖД, чем раньше пассажир возвращает билет, тем меньше сбор. Новый вариант сбора, считают в РЖД, позволит снизить случаи массового возврата билетов непосредственно перед отправлением поезда, а значит, предложить дополнительные места пассажирам, которые планируют свои поездки заблаговременно. Там также отметили, что прогрессивная шкала применяется только к билетам, приобретенным с 1 декабря 2026 года.

В настоящее время за возврат билета на поезд взимается 3,7 руб. Этот сбор будет действовать до 30 ноября 2026 года включительно.

При расчете сбора в процентном соотношении учитывается стоимость проездного документа без стоимости комплекса сервисных услуг и без платы за пользование комплектом постельного белья.

По статистике перевозчиков, от поездки отказываются и возвращают билеты примерно 10% пассажиров. На сегодняшний день минимальная стоимость билетов на поезд составляет 400 руб. (сидячие места на коротких маршрутах). Максимальная цена билета зависит от сервиса: абсолютным рекордсменом считается купе класса "Люкс" в эксклюзивном вагоне-отеле, который курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом, цена одного места составляет 320 тыс. руб.