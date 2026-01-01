31 октября 2026
USD 80.56 -0.12 EUR 89.66 -0.16
Новости Финансы
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. За возврат железнодорожных билетов будет взиматься повышенный сбор

За возврат железнодорожных билетов будет взиматься повышенный сбор

Правила возврата билетов на пассажирские поезда изменятся в России с 1 декабря: сбор будет составлять от 1 до 10% от стоимости билета в зависимости от времени, оставшегося до отправления.

"Размер сбора будет определяться в процентном соотношении к тарифу на проезд в зависимости от срока возврата проездного документа: 1% – при возврате за 45 суток и более до отправления, 3% – от 30 до 44 суток, 5% – от 10 до 29 суток, 10% – за девять и менее суток до отправления", – поясняется на официальном сайте РЖД.

То есть, поясняли нововведения в РЖД, чем раньше пассажир возвращает билет, тем меньше сбор. Новый вариант сбора, считают в РЖД, позволит снизить случаи массового возврата билетов непосредственно перед отправлением поезда, а значит, предложить дополнительные места пассажирам, которые планируют свои поездки заблаговременно. Там также отметили, что прогрессивная шкала применяется только к билетам, приобретенным с 1 декабря 2026 года.

В настоящее время за возврат билета на поезд взимается 3,7 руб. Этот сбор будет действовать до 30 ноября 2026 года включительно.

При расчете сбора в процентном соотношении учитывается стоимость проездного документа без стоимости комплекса сервисных услуг и без платы за пользование комплектом постельного белья.

По статистике перевозчиков, от поездки отказываются и возвращают билеты примерно 10% пассажиров. На сегодняшний день минимальная стоимость билетов на поезд составляет 400 руб. (сидячие места на коротких маршрутах). Максимальная цена билета зависит от сервиса: абсолютным рекордсменом считается купе класса "Люкс" в эксклюзивном вагоне-отеле, который курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом, цена одного места составляет 320 тыс. руб.

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: РЖД
Рекомендательный сервис