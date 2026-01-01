Из России в Египет станет больше рейсов: туристам открывают новые курорты

Вид с воздуха на крыло самолета над побережьем и морем, Красное море, Египет

"Мы активно работаем сейчас и будем продолжать работать в будущем над увеличением числа авиарейсов и провозных мощностей авиасообщения между двумя странами, чтобы обеспечить прием растущего потока туристов и способствовать его дальнейшему увеличению", – сказал министр в беседе с РИА Новости.

Фатхи также подчеркнул, что Египет ценит интерес российских путешественников и готов принимать гостей на своих курортах и туристических направлениях.

Россия остается одним из важных туристических рынков для Египта. По данным, которые Владимир Путин привел на встрече с президентом Египта Абдул-Фаттахом ас-Сиси 28 октября, за первые шесть месяцев 2026 года страну посетили более 1,2 млн россиян. За весь 2025 год этот показатель составил около 1,5 млн человек.

В целом Египет рассчитывает принять в 2026 году около 20 млн иностранных туристов. К концу октября страну посетили примерно 16,2 млн гостей. На 2027 год власти поставили цель увеличить турпоток до 22 млн человек.

Для достижения этих показателей Египет намерен развивать не только авиасообщение, но и туристическую инфраструктуру. В частности, в 2027 году планируется добавить от 35 тыс. до 40 тыс. гостиничных номеров.

Россияне смогут летать на новые курорты Египта

Одним из заметных изменений в авиасообщении стало открытие для российских перевозчиков двух аэропортов на средиземноморском побережье Египта. В августе Росавиация разрешила российским авиакомпаниям выполнять регулярные и чартерные рейсы в два аэропорта на средиземноморском побережье Египта. Первый – Борг-эль-Араб, расположенный недалеко от Александрии. Второй находится в курортном городе Эль-Аламейн.

Это расширило возможности для поездок за пределы традиционных направлений – Хургады и Шарм-эш-Шейха. Российские туристы получили более удобный доступ к Александрии, курортам Северного побережья и Новому Эль-Аламейну.

Первый прямой рейс из Эль-Аламейна в Москву авиакомпания Air Cairo выполнила в августе. Самолет перевез 176 пассажиров. В сентябре начались чартерные программы из Москвы в Эль-Аламейн.

Россия и Египет договорились расширить авиасообщение

Дополнительные возможности для перевозок должны появиться и благодаря соглашению авиационных властей двух стран. 14 октября Россия и Египет подписали меморандум о взаимопонимании, который позволит назначенным авиакомпаниям выполнять больше прямых рейсов.

По данным Минтранса России, в 2025 году только российские авиакомпании перевезли между двумя странами около 2 млн пассажиров. Новые договоренности должны расширить выбор перелетов и упростить поездки как для туристов, так и для других путешественников.