До шести выросло число погибших при атаке БПЛА в Белгороде

"Дополнительная информация о ночной массированной атаке беспилотников в Белгороде. При разборе конструкций многоквартирного дома, который был охвачен огнем, обнаружено тело еще одного погибшего мужчины", – говорится в публикации в Max.

Ранее сообщалось о пяти погибших. Общее число пострадавших составляет 25 мирных жителей, среди них дети четырех и девяти лет. Одного из них госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. За медицинской помощью дополнительно обратились еще двое.

В результате атаки, совершенной ВСУ прошлой ночью, повреждены около 30 жилых домов, три социальных и шесть коммерческих объектов, а также более трех десятков автомобилей.

Атака на Белгород

Массированный удар БПЛА по региону стал частью одной из самых масштабных воздушных атак за последнее время. Министерство обороны Российской Федерации отчиталось о перехвате и уничтожении в общей сложности 153 украинских беспилотников над территорией страны в течение одной ночи.

Опасность атаки с воздуха фиксировалась сразу в нескольких приграничных и центральных областях, включая Воронежскую, Курскую, Липецкую и Орловскую, а также в отдаленных регионах страны.

По факту случившегося Следственный комитет Российской Федерации оперативно возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. В областном центре развернули оперативные штабы для координации действий экстренных служб.

На месте происшествия спасатели МЧС России ликвидировали несколько крупных возгораний, возникших в жилом секторе, и незамедлительно приступили к разбору завалов строительных конструкций.

Сейчас городские коммунальные предприятия ведут непрерывный подомовой обход для точной фиксации нанесенного материального ущерба. Бригады рабочих закрывают временными материалами тепловые контуры поврежденных многоэтажных и частных домов. Для эвакуированных местных жителей, чье жилье признали временно непригодным для проживания, власти развернули пункты временного размещения.