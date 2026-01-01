Два лесных пожара возникли в Ростовской области после налета БПЛА

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более трех десятков БПЛА в 6 районах области: Чертковском, Шолоховском, Тарасовском, Миллеровском, Верхнедонском, Боковском", – написал Слюсарь в Max.

В Шолоховском районе из-за падения обломков БПЛА зафиксированы два возгорания в лесу на площадях 0,6 и 0,1 гектара. Угрозы населенным пунктам нет, пострадавших нет.

"Ведется локализация возгорания", – заключил Слюсарь.

Ростовская область часто подвергается атакам БПЛА. В Ростове-на-Дону в результате налета беспилотников в ночь на субботу, 29 августа 2026 года, были госпитализированы двое взрослых и двое детей. В результате падения обломков БПЛА в Пролетарском районе Ростова-на-Дону получили повреждения два многоквартирных дома. В Аксайском районе за медицинской помощью обратились три человека. Также был атакован один из логистических объектов маркетплейса Ozon. В результате падения обломков дронов произошло возгорание в лесополосе. В Багаевском районе повреждены частные дома