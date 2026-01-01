ЕС готовит новый пакет санкций против России

Об этом в понедельник, 31 августа 2026 года, сообщает Politico со ссылкой на дипломатов.

Один из собеседников издания рассказал, что рассматривается включение в санкционные списки 1600 лиц, в том числе 800 компаний из России.

В конце июля Bloomberg сообщал, что Евросоюз планирует ввести санкции против более чем 1,6 тыс. компаний, которые, по утверждению Брюсселя, связаны с Россией. Агентство отмечало, что в случае принятия этот пакет станет крупнейшим в истории.

Какие санкции ЕС вводил в последние месяцы

Предыдущие санкционные меры ЕС были сосредоточены прежде всего на энергетике, финансовом секторе, "теневом флоте", экспорте технологий и борьбе с обходом ограничений.

В июле ЕС принял 21-й пакет санкций. В него вошли 48 физических лиц и 170 организаций. Отдельный блок ограничений коснулся криптовалют: ЕС ввел запрет на операции с 14 криптовалютными платформами из третьих стран.

В апреле ЕС утвердил 20-й пакет санкций. Он предусматривал ограничения против 120 физических лиц; 46 судов российского "теневого флота" получили запрет на доступ к портам. Брюссель также ввел ограничения на операции с 20 российскими банками и четырьмя финансовыми организациями из третьих стран.

В энергетической сфере ЕС усилил давление на российский СПГ: были введены ограничения на обслуживание российских танкеров для перевозки сжиженного природного газа и ледоколов, а также на предоставление услуг СПГ-терминалов российским компаниям.

Кроме того, ЕС продолжил ужесточать экспортный контроль: ограничения распространили еще на 60 организаций, часть которых находится за пределами России.