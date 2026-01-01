ЕС переплатил за газ €100 млрд с начала 2026 года, напомнили в МИД РФ

"Сами еэсовцы, несмотря на снизившиеся объемы, продолжают закупки из России и начиная с 2022 года заплатили $320 млрд за отечественное энергосырье. При этом, по признанию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕС с начала 2026 года переплатил за свой совокупный импорт газа €100 млрд по сравнению с 2025 годом", – сказал Биричевский.

Он подчеркнул, что Россия остается одним из ключевых участников глобального энергетического рынка и надежным поставщиком природного газа. По словам дипломата, страна занимает первое место в мире по запасам газа и второе по его добыче.

"Можно ли изолировать такого крупного производителя в условиях роста потребления этого энергоресурса? Считаю вопрос риторическим", – заключил Биричевский.

Планы ЕС по отказу от российского газа

В январе 2026 года Совет ЕС утвердил поэтапный запрет на импорт российского газа. Поставки сжиженного природного газа по действующим долгосрочным контрактам планируется полностью прекратить с 1 января 2027 года, трубопроводного газа – с 30 сентября того же года.

В октябре фон дер Ляйен заявила, что доля российского газа в импорте ЕС сократилась с 45% в 2022 году до 12%, и подтвердила намерение полностью отказаться от российских поставок к концу 2027 года. При этом глава Еврокомиссии сообщила, что с конца февраля расходы Евросоюза на импорт ископаемого топлива выросли на €100 млрд без увеличения объемов получаемой энергии.

Ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев писал в соцсети X, что Европе необходим российский газ для "выживания и надежды". Так он прокомментировал критику в адрес канцлера ФРГ Фридриха Мерца со стороны отделения "Альтернативы для Германии" в Баден-Вюртемберге из-за малых запасов газа в хранилищах.

По данным Bloomberg, на 29 сентября 2026 года европейские газовые хранилища были заполнены примерно на 71% при среднем сезонном показателе около 87%. В Германии уровень заполненности составлял 57%. Среди причин агентство назвало сокращение поставок российского трубопроводного газа, переход Европы на СПГ и перебои из-за конфликта с Ираном.

Германия встретит зиму с пустыми газовыми хранилищами, заявили в бундестаге.