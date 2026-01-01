Финляндия отказалась передать Украине ракеты Patriot

"У нас есть определенные возможности в отношении некоторых зенитных ракет, но мы не будем подробнее раскрывать, с помощью каких механизмов мы поддерживаем Украину. Мы во всем сделали больше, чем можно было бы ожидать от страны нашего размера, но как страна на передовой мы не можем ставить под угрозу нашу постоянную готовность в сфере противовоздушной обороны", – сказал Хяккянен.

Хяккянен считает, что решить проблему с нехваткой ракет прежде всего могут США, нарастив их производство. Кроме того, необходимые Украине ракеты есть в запасах некоторых европейских стран. Заводы в США способны быстро увеличить поставки необходимых вооружений, однако этому мешает бюрократия, добавил финский министр обороны.

Хяккянен также отметил, что зима 2026–2027 годов может стать для Украины самой тяжелой с начала конфликта. По его мнению, сейчас дефицит средств противовоздушной обороны (ПВО) является одной из главных проблем Украины.

В апреле лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что запасы ракет для ПВО могут закончиться на любой неделе. Позже украинские власти попросили США предоставить лицензию на производство ракет для Patriot. Президент США Дональд Трамп в ответ заявил, что страна сама нуждается в Patriot и опасается, что технологию могут использовать против Соединённых Штатов.

Накануне Зеленский сообщил о договоренности с США ежемесячно выделять Украине ракеты для Patriot, отметив, что этого количества будет недостаточно.

Некоторые европейские страны тоже отказались передавать Киеву ракеты из своих запасов, опасаясь ослабить собственную оборону, писала The Washington Post.

MIM-104 Patriot – американский наземный мобильный зенитный ракетный комплекс противовоздушной и противоракетной обороны средней дальности. Предназначен для обороны от средств воздушного нападения, в первую очередь баллистических ракет.

Patriot разработан и производится американским оборонным концерном Raytheon. Комплекс принят на вооружение в США, Германии, Греции, Иордании, Израиле, Испании, Катаре, Кувейте, Нидерландах, ОАЭ, Республике Корея, Румынии, Саудовской Аравии, на Тайване, в Швеции и Японии.