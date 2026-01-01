Сейчас немецкие газохранилища заполнены лишь на 58%, заметно меньше, чем в предыдущие годы. Из-за высоких цен на газ, которые держались все лето на фоне конфликта с Ираном, энергетическим компаниям было невыгодно пополнять запасы. По расчетам инициативной группы "Энергетические хранилища" (INES), при аномально холодной зиме, похожей на зиму 2010 года, газ в хранилищах может закончиться уже в январе.

По проекту, электростанции из сетевого резерва смогут временно вернуться на обычный рынок электроэнергии, если Министерство экономики объявит чрезвычайную ситуацию. Речь идет и о станциях, для которых запрет на использование угля вступит в силу в 2026, 2027 или 2028 году. Их могут задействовать не позднее конца марта 2028 года. Операторов обяжут заранее обеспечить запасы топлива и персонал. Расходы им компенсируют, но в итоге их предполагается переложить на потребителей через тарифы на пользование электросетями.

В Министерстве экономики агентству AFP заявили, что готовят меры на случай различных сценариев, а решение об их применении будет приниматься на политическом уровне в зависимости от развития ситуации. Будет ли запущен законодательный процесс, пока не решено.

Критика исходит от "Зеленых". Депутат Михаэль Келльнер назвал идею "примерно такой же хорошей, как катание на лыжах летом". По его словам, резервы нужны для абсолютных чрезвычайных ситуаций, а не для рыночных интервенций при высоких ценах, иначе такие меры могут вытеснить с рынка накопители энергии. В Социал-демократической партии Германии, партнере по коалиции, также сохраняют скепсис: сомнения по поводу норм ЕС и защиты климата не сняты.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц летом подтверждал намерение Германии отказаться от угольной генерации к 2038 году и говорил, что перенос этого срока не обсуждается. В среду кабинет министров решил создать национальный газовый резерв.

Ранее исследователи американского Института экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA) предупреждали, что страны ЕС могут столкнуться зимой с нехваткой до 14 млрд куб. м газа, около 7% годового спроса. В начале октября европейские хранилища были заполнены чуть более чем на 70%, это минимум для этого времени года с 2011 года.

ЕС переплатил за газ €100 млрд с начала 2026 года, напомнили в МИД РФ.