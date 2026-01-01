Гуманитарная миссия в Алёшках завершается, заявила Лантратова

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова во время пресс-подхода перед отправкой гуманитарной колонны в Алёшки Херсонской области

"Мы завершаем нашу гуманитарную миссию в Алёшках. Сейчас мы уже находимся на территории Армянска", – указала она.

Сейчас идет рассадка по колоннам – одна из них направится на Украину, а другая в Россию. "Мы сопровождаем людей в пункты временного размещения", – уточнила Лантратова.

Она поблагодарила всех принимавших участие в процессе и лично Меланию Трамп.

Отмечается высокая организация миссии.

Армянск – это уже ворота Крыма, его отделяет от Алёшек по прямой около 85 км.

Ранее сегодня Лантратова указывала: "Режим тишины в зоне гуманитарной миссии в Алёшках сохраняется. Инцидентов не зафиксировано. Российская и украинская стороны полностью выполняют взятые на себя обязательства".

Для добровольного выезда людей было приготовлено 25 автобусов на 750 мест. Предусмотрен был также транспорт для лежачих (на 30 мест), готовы девять машин скорой помощи. Их сопровождали более 50 медработников.

Остающимся жителям переданы несколько десятков тонн гуманитарной помощи – продукты, средства гигиены, топливо для генераторов и другие необходимые вещи. Как отмечала Лантратова, "собирали то, о чем просили сами люди".

По ее словам, с украинской стороной договариваются об организации регулярной помощи.

Миссия проводилась во исполнение договоренностей с уполномоченным Верховной рады по правам человека Дмитрием Лубинцом, который также приехал с украинской делегацией в Алёшки.

Алёшки – город в Херсонской области на левом берегу Днепра, примерно в пяти километрах от Херсона. Под контроль России Алёшки перешли в 2022 году. В городе сложилась критическая гуманитарная ситуация. Как указывал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, там оставались около 2000 человек, у которых нет электричества и газа. Связь в районе Алёшек практически отсутствует с 2025 года.

23 октября пресс-служба Белого дома сообщила, что Россия и Украина согласились прекратить огонь для подготовки эвакуации мирных жителей из Алёшек и доставки в город гуманитарной помощи. В тот же день Минобороны РФ заявило, что с 4:00 мск 27 октября российская армия прекратит огонь на херсонском направлении и введет режим тишины в связи с подготовкой гуманитарной операции.

Достижение соглашения связывают с именем Мелании Трамп. Сегодня в X она отметила, что добровольно эвакуироваться согласились более 750 человек.