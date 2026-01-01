Лавров обсудил с японским коллегой отношения двух стран

"С российской стороны было подчеркнуто, что для возобновления полноценного межгосударственного диалога необходим отказ Токио от недружественного курса", – говорится в сообщении МИД России по этому поводу. Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства в пятницу, 30 октября 2026 года.

"Министр Мотэги инициировал обсуждение ряда двусторонних вопросов, касающихся Японии и России. В частности, речь идет о задержании японского подданного в Сахалинской области. Министр Мотэги решительно потребовал освободить этого человека", – сообщил позже МИД Японии в соцсети X.

Согласно сообщению, министры обменялись мнениями и по международным вопросам. "Мотэги вновь призвал Россию предпринять позитивные действия для достижения справедливого и долгосрочного мира на Украине", – отмечают в японском внешнеполитическом ведомстве.

В сообщении указывается, что оба министра договорились поддерживать контакты, "несмотря на сложности в отношениях Японии и России".

Журналиста газеты "Хоккайдо Симбун" Имаи Юки задержали в октябре в Сахалинской области. По данным ФСБ, он собирал сведения об обороноспособности РФ. Фигурант был помещен под стражу в Москве.

Отношения между Россией и Японией в настоящее время остаются крайне напряженными и находятся на низком уровне из-за санкционной политики Токио против Москвы и поддержки Украины. Россия официально включила Японию в перечень недружественных стран.

Япония ввела несколько пакетов санкций против российских физических и юридических лиц, а Россия ответила запретом на въезд сотням представителей японской политической элиты. Почти прекращено действие ряда соглашений, включая рыбопромысловое сотрудничество.

Обновлено в 23:24 мск 30 октября 2026 года