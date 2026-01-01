Особые правила газоснабжения введены для трех приграничных регионов РФ

Согласно документу, запрещается прекращать поставку газа при отсутствии оплаты за два расчетных периода подряд, полностью отключать его при трех и более нарушениях сроков оплаты в течение года, а также ограничивать подачу при двух и более таких нарушениях. Если газоснабжение уже прекращено, поставщик обязан бесплатно возобновить подачу и не вправе требовать плату за технические работы по отключению и подключению.

Кроме того, пени за просрочку оплаты газа не будут начисляться жителям, управляющим компаниям, ТСЖ и кооперативам, которые приобретают газ для коммунальных нужд.

Правительственное постановление от 27 августа 2026 года № 1087 приостанавливает применение стандартных правил газоснабжения на территориях Курской, Белгородской и Брянской областей. Принятые решения обусловлены действующими в этих регионах режимами контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации. Новые правила дополняют ранее утвержденный комплекс мер поддержки жителей приграничья, включающий льготные кредитные каникулы, отсрочки по уплате налогов и мораторий на взыскание задолженностей.

В Госдуме рассматривают инициативу по распространению аналогичных ограничений на отключение и начисление пеней за другие коммунальные услуги – электроэнергию, водоснабжение и отопление.

Власти Курской области помогают ремонтировать поврежденное жилье, если компенсации недостаточно.