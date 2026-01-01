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"Вопрос один – действительно ли «Российские железные дороги» готовятся, готовы сделать инвестиции в нужном объеме, чтобы сделать армянские железные дороги конкурентными. Если да – очень хорошо. Если же нет, то мы должны будем найти других инвесторов", – цитирует ТАСС Пашиняна.

Он также не исключил, что поднимет эту тему на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в декабре.

Ранее, 15 октября, Пашинян подписал решение о создании армяно-российской совместной комиссии по железной дороге. Этому шагу предшествовала встреча премьера с генеральным директором – председателем правления РЖД Олегом Белозеровым.

В переговорах с российской стороны участвуют заместитель министра транспорта Алексей Шило и заместитель генерального директора РЖД Вячеслав Павловский. Первая встреча состоялась 17 ноября, РФ представила на ней оценки перспектив развития сети и роста грузопотоков.

График декабрьских визитов Никола Пашиняна в Россию

В декабре 2026 года Никол Пашинян планирует трижды посетить РФ. Первый рабочий визит намечен на 3 декабря. В этот день в Москве должны состояться двусторонние переговоры Пашиняна с Владимиром Путиным.

Две последующие поездки связаны с участием в многосторонних саммитах. На 11–12 декабря запланировано заседание Евразийского межправительственного совета на уровне глав правительств, а 22 декабря в Санкт-Петербурге пройдут саммит ЕАЭС и традиционная неформальная встреча лидеров стран СНГ.

Условия концессионного управления армянскими железными дорогами

Железнодорожная инфраструктура республики находится под управлением ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД), которое является 100-процентной дочерней компанией ОАО "РЖД". Соответствующий концессионный договор правительство Армении и российский перевозчик подписали в феврале 2008 года.

Соглашение заключено сроком на 30 лет с возможностью продления еще на 10 лет по взаимному согласию сторон. Документ предусматривает передачу подвижного состава и путей в управление концессионеру при сохранении права собственности на инфраструктуру за армянским государством.

Контекст споров вокруг концессии и позиции сторон

Вопрос эффективности управления железнодорожной сетью обострился на фоне обсуждения проекта "Перекресток мира" и планов Еревана по разблокировке региональных транспортных коммуникаций. В течение 2026 года власти Армении неоднократно настаивали на повышении конкурентоспособности путей и допускали передачу управления дружественной третьей стране, подчеркивая при этом, что рассчитывают урегулировать вопрос путем диалога с Россией.

В Москве, в свою очередь, отмечали, что ЮКЖД выполняет все инвестиционные обязательства по договору 2008 года, а российское управление не мешает Армении участвовать в региональных логистических проектах. При этом в РЖД подчеркивали, что при досрочном прекращении соглашения компания будет рассчитывать на возврат вложенных в инфраструктуру средств.

Работа совместной армяно-российской комиссии

Межведомственная рабочая группа по вопросам развития железнодорожной инфраструктуры Армении была сформирована сроком на три месяца. Ее главная задача – провести комплексный аудит текущего состояния путей и подготовить предложения по повышению конкурентоспособности и рентабельности перевозок.

С армянской стороны комиссию возглавил заместитель министра территориального управления и инфраструктур Давид Иванян, в ее состав также вошли представители МИД и Министерства финансов республики. По итогам трехмесячной работы группа должна представить правительствам двух стран согласованный план дальнейших действий.