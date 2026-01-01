Пентагон поддержал создание постоянной базы США в Польше

"Сегодня мы подписали соглашение о взаимном сотрудничестве в области оборонной промышленности, разработок и совместных инициатив. Мы хотим, чтобы американское вооружение, производимое польско-американскими компаниями, могло оплачиваться из европейских средств, из средств Европейского союза. Я представлю такое заявление в следующий вторник на встрече министров обороны ЕС. Именно такую роль сегодня играет Польша как лидер в европейской безопасности, а не только на восточном фланге НАТО", – цитирует "Интерфакс" Косиняка-Камыша.

Военное присутствие США в Польше: текущий статус

На сегодняшний день на территории Польши развернут внушительный американский контингент, насчитывающий около 10.000 военнослужащих. До недавнего времени это присутствие строилось преимущественно на ротационной основе. Боевые подразделения США – танковые и моторизованные бригады – прибывали в страну на определенный срок, после чего сменялись другими частями.

Ситуация начала меняться в марте 2023 года, когда в городе Познань был официально открыт первый в истории страны постоянный гарнизон Вооруженных сил США – U.S. Army Garrison Poland. Однако этот объект выполняет исключительно инфраструктурные, логистические и административные функции, координируя действия временно дислоцированных подразделений.

Создание полноценной боевой базы, о которой сейчас договариваются Военное министерство США и Минобороны Польши, означает переход на принципиально новый уровень военного планирования. В случае одобрения Белым домом боевые части США будут размещены здесь бессрочно. Это потребует развертывания масштабной инфраструктуры – от полигонов до жилых городков для семей американских солдат, что окончательно закрепит статус Варшавы как главного стратегического узла США на восточном фланге НАТО.

История проекта "Форт Трамп" – от идеи к реанимации

Идея создания постоянной американской базы продвигается Варшавой на протяжении многих лет. Наибольший медийный и политический резонанс эта инициатива получила в 2018 году во время первого президентского срока Дональда Трампа. Пытаясь перевести американское военное присутствие на долгосрочную основу, польское руководство предложило назвать будущий объект в честь действующего на тот момент лидера США – "Форт Трамп" (Fort Trump).

Тогда Варшава выразила готовность взять на себя значительную часть финансовых расходов, выделив до $2 млрд из собственного бюджета на строительство необходимой инфраструктуры. Трамп публично назвал эту идею интересной, однако проект так и не был реализован в его первый четырехлетний срок. Стороны ограничились подписанием деклараций об увеличении численности войск и расширении масштабов ротационных миссий.

Переговоры о постоянной базе возобновились с новой силой после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Теперь Варшава оценивает расходы на инфраструктуру базы в 15–17 млрд злотых (около €3,5–4 млрд ) и рассчитывает привлечь к проектам не только национальный бюджет, но и общеевропейские фонды.

Реакция России на планы создания базы США в Польше

В Москве официально заявили, что внимательно следят за переговорами Варшавы и Вашингтона, и пообещали учесть появление нового военного объекта в своем оборонном планировании. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, комментируя инициативу Польши в октябре, подчеркнул, что любые объекты военной инфраструктуры, которые создают угрозы для безопасности России, неизбежно "будут и объектом нашего военного планирования".

В российском внешнеполитическом ведомстве также отметили геополитическую подоплеку действий Варшавы. По оценке МИД РФ, польское руководство "активно лоббирует себя в качестве ключевого партнера США в Европе" из-за опасений, что Вашингтон в рамках ревизии своего присутствия может сократить общую численность американских военнослужащих в европейских странах.

Ранее Дональд Трамп указал, что вопрос о размещении базы в Польше продвинулся благодаря президенту Каролю Навроцкому.