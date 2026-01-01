Пожар возник на НПЗ в Ленобласти при падении дрона

"Над территорией Ленинградской области сбито 42 БПЛА", – написал Дрозденко.

По его словам, один из дронов упал вблизи НПЗ в Киришском районе. Возникшее возгорание ликвидируют.

Опасность атаки БПЛА была объявлена в Ленобласти в 2:05 мск, она сохранялась чуть больше пяти часов. Всего за время атаки было сбито 62 беспилотника.

НПЗ в Киришах уже подвергался атаке беспилотников. 8 марта 2025 года при падении обломков сбитого на подлете к заводу БПЛА была повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров.

Нефтеперерабатывающий завод КИНЕФ находится в городе Кириши. Его ввели в эксплуатацию в 1966 году. Завод сегодня входит в структуру ПАО "Сургутнефтегаз" и является ключевым поставщиком нефтепродуктов для Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей.

Обновлено в 7:20