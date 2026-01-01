31 октября 2026
USD 80.56 -0.12 EUR 89.66 -0.16
Новости Политика
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. Продолжение продвижения, новые удары по инфраструктуре, ликвидация 604 БПЛА: сводка Минобороны от 31 октября

Продолжение продвижения, новые удары по инфраструктуре, ликвидация 604 БПЛА: сводка Минобороны от 31 октября

Подразделения группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника в Днепропетровской и Запорожской областях. Подразделения других группировок ВС РФ улучшили свое положение, сообщают в Минобороны 31 октября 2026 года, в субботу.

Минобороны заявило о продолжающемся продвижении "Востока"

Российские военнослужащие (архивное фото)

©Алексей Коновалов/ТАСС

ВСУ потеряли за сутки около 1220 человек, в том числе в зоне ответственности группировки войск "Север" – более 270, "Запад" – более 210, "Юг" – до 190, "Центр" – до 340, "Восток" – до 190, "Днепр" – до 20.

Авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок ВС РФ нанесено поражение:

  • используемым ВСУ объектам транспортной инфраструктуры;
  • местам хранения и запуска беспилотников, наземных робототехнических комплексов;
  • складам боеприпасов;
  • пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Средствами ПВО за сутки сбиты управляемая авиабомба, четыре крылатые ракеты "Фламинго", две управляемые ракеты "Нептун", 604 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

В опубликованной накануне, 30 октября, недельной сводке Минобороны заявляло о проведении за семь дней двух массированных и девяти групповых атак по объектам на территории Украины. Под удар попали предприятия военно-промышленного комплекса, логистические центры, энергетическая и транспортная инфраструктура, места производства и хранения военной техники. Кроме того, подразделения группировки войск "Север" за неделю установили контроль над населенными пунктами Алисовка в Харьковской области и Бариловка в Сумской области, подразделения группировки "Восток" – над Общим в Запорожской области.

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: Министерство обороны РФ Операция по демилитаризации Украины
Рекомендательный сервис