ВСУ потеряли за сутки около 1220 человек, в том числе в зоне ответственности группировки войск "Север" – более 270, "Запад" – более 210, "Юг" – до 190, "Центр" – до 340, "Восток" – до 190, "Днепр" – до 20.

Авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок ВС РФ нанесено поражение:

используемым ВСУ объектам транспортной инфраструктуры;

местам хранения и запуска беспилотников, наземных робототехнических комплексов;

складам боеприпасов;

пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Средствами ПВО за сутки сбиты управляемая авиабомба, четыре крылатые ракеты "Фламинго", две управляемые ракеты "Нептун", 604 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

В опубликованной накануне, 30 октября, недельной сводке Минобороны заявляло о проведении за семь дней двух массированных и девяти групповых атак по объектам на территории Украины. Под удар попали предприятия военно-промышленного комплекса, логистические центры, энергетическая и транспортная инфраструктура, места производства и хранения военной техники. Кроме того, подразделения группировки войск "Север" за неделю установили контроль над населенными пунктами Алисовка в Харьковской области и Бариловка в Сумской области, подразделения группировки "Восток" – над Общим в Запорожской области.