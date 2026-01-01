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Удары по портам и сухогрузам, взятие новых населенных пунктов, 2 массированные атаки: недельная сводка Минобороны РФ

Российские войска с 24 по 30 октября 2026 года провели две массированные и девять групповых атак по объектам на территории Украины. Под удар попали предприятия военно-промышленного комплекса, логистические центры, энергетическая и транспортная инфраструктура, а также места производства и хранения военной техники.

Российский военнослужащий в зоне СВО (архивное фото)

Российский военнослужащий в зоне СВО (архивное фото)

©Александр Река/ТАСС

Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, поражены объекты, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины. В их числе – цеха по выпуску и площадки хранения наземных робототехнических комплексов, беспилотников и безэкипажных катеров. Также российские военные наносили удары по пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников.

Отдельно в Минобороны заявили о поражении украинской портовой инфраструктуры, задействованной для приема, хранения и распределения грузов военного назначения.

Кроме того, были поражены 11 сухогрузов, перевозивших на Украину вооружение, военную технику и продукцию двойного назначения для нужд ВСУ.

Какие населенные пункты перешли под контроль российских войск

В Минобороны также сообщили о продвижении российских подразделений на нескольких направлениях.

По данным ведомства, подразделения группировки войск "Север" за неделю установили контроль над населенными пунктами Алисовка в Харьковской области и Бариловка в Сумской области.

Кроме того, группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны украинских сил. В результате был освобожден населенный пункт Общее в Запорожской области.

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Метки: Операция по демилитаризации Украины
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