Удары по портам и сухогрузам, взятие новых населенных пунктов, 2 массированные атаки: недельная сводка Минобороны РФ

Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, поражены объекты, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины. В их числе – цеха по выпуску и площадки хранения наземных робототехнических комплексов, беспилотников и безэкипажных катеров. Также российские военные наносили удары по пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников.

Отдельно в Минобороны заявили о поражении украинской портовой инфраструктуры, задействованной для приема, хранения и распределения грузов военного назначения.

Кроме того, были поражены 11 сухогрузов, перевозивших на Украину вооружение, военную технику и продукцию двойного назначения для нужд ВСУ.

Какие населенные пункты перешли под контроль российских войск

В Минобороны также сообщили о продвижении российских подразделений на нескольких направлениях.

По данным ведомства, подразделения группировки войск "Север" за неделю установили контроль над населенными пунктами Алисовка в Харьковской области и Бариловка в Сумской области.

Кроме того, группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны украинских сил. В результате был освобожден населенный пункт Общее в Запорожской области.