Путин анонсировал на 10 ноября трехсторонние переговоры по Украине в ОАЭ

Как сообщает ТАСС, в совещании приняли участие члены делегации, которая будет представлять Россию на переговорах в Абу-Даби. Это, в частности, помощник президента Владимир Мединский, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Игорь Костюков.

Также в совещании участвовали помощник президента Юрий Ушаков, заместители министра иностранных дел Михаил Галузин и Сергей Рябков, замначальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский.

На совещании Путин предложил обсудить предстоящие переговоры в ОАЭ, а затем перейти к теме укрепления продовольственной безопасности.

Роль ОАЭ как площадки для украинского урегулирования

ОАЭ на протяжении всего украинского кризиса последовательно придерживаются нейтральной и прагматичной позиции, что позволило Абу–Даби стать одной из самых надежных площадок для международных контактов. Руководство ближневосточного государства поддерживает регулярные связи как с Москвой, так и с другими мировыми столицами. Такой баланс позволяет ОАЭ предоставлять безопасные условия для сложнейших дипломатических встреч, которые сегодня затруднительно проводить в европейских странах.

Основным успехом эмиратской стороны до сегодняшнего дня являлось содействие в решении острых гуманитарных вопросов. При непосредственном участии ОАЭ были организованы десятки раундов обмена военнопленными, в результате которых на родину вернулись сотни военнослужащих с каждой стороны.

Предыдущие раунды переговоров по Украине в Абу–Даби

Намечающаяся встреча станет продолжением дипломатического трека, запущенного в столице ОАЭ в начале 2026 года. Первые два раунда закрытых трехсторонних консультаций между делегациями России, Украины и США прошли в Абу–Даби в январе и феврале 2026 года. Инициатором и модератором того переговорного процесса выступила американская сторона под руководством спецпосланника президента Соединенных Штатов Стивена Уиткоффа. Главным итогом двух предыдущих встреч стало возобновление прямого диалога и согласование практических шагов "на земле".

Наиболее осязаемым результатом февральского раунда в ОАЭ стало соглашение о крупном гуманитарном обмене. По итогам прямых дискуссий при посредничестве министра иностранных дел ОАЭ Абдаллы бин Заида Аль Нахайяна стороны провели зеркальный обмен военнопленными, в результате которого на родину вернулись по 157 военнослужащих с каждой стороны (всего 314 человек).

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что Европу невозможно подключить к переговорам по Украине. Песков отметил, что согласован только трехсторонний формат – Россия, Украина при посредничестве США.