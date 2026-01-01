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Путин рассказал, какие профессии определяют конкурентоспособность государства

Выступая на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени" в пятницу, 28 августа 2026 года, президент РФ Владимир Путин отметил, что эти профессии, предсказанные в "Атласе новых профессий" ещё в 2014 году, сегодня не просто востребованы, а критически важны для развития страны. Отдельно глава государства остановился на историческом значении Нижнего Новгорода и процитировал Дмитрия Менделеева.

"Способность прогнозировать будущее, понимать, какие компетенции необходимы для его формирования, всегда были сильной отличительной чертой Агентства стратегических инициатив. Ещё в 2014 году вы представили Атлас новых профессий, в числе которых были и операторы дронов, и специалисты по генетическому редактированию. Сегодня эти и многие другие компетенции не просто востребованы, а определяют конкурентоспособность государства в целом", – заявил Путин. Его слова приводит ТАСС.

Президент подчеркнул, что форум проходит в Нижнем Новгороде – городе с особой историей. Он напомнил, что именно здесь осенью 1611 года началось формирование Второго народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, освободившего Москву от интервентов. По словам главы государства, такие традиции общественного участия созвучны атмосфере форума, который объединяет активных и творческих людей.

Путин также процитировал слова Дмитрия Менделеева, сказанные в 1896 году на Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде: "Смотреть нашу выставку – значит узнавать, учиться, разбирать, мыслить, а не просто гулять, смотреть и отдыхать. На каждом шагу встречается все новое, иное, неожиданное, поучительное, притом своё и часто передовое". Президент РФ отметил, что эти слова актуальны и сегодня.

Глава государства добавил, что в ходе осмотра выставки участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших" ему рассказывали о собственных новаторских разработках, которых пока нет у конкурентов. "Вот сегодня вновь здесь, на Стрелке, на пересечении Оки и Волги, обсуждаются смелые проекты, влияющие на развитие России на десятилетия вперёд", – заключил Путин.

В июне глава государства на пленарной сессии ПМЭФ указал, что эксперты выделяют три ключевые технологии настоящего и завтрашнего дня, способные менять жизнь граждан, работу бизнеса и деятельность государства.

Справка: что такое "Атлас новых профессий"

"Атлас новых профессий" – форсайт-исследование перспективных рынков труда, впервые выпущенное в 2014 году Агентством стратегических инициатив и Школой управления "СКОЛКОВО" с участием более 2,5 тыс. экспертов. Документ описал свыше 180 новых специальностей, многие из которых тогда казались фантастическими: операторы БПЛА, ИТ-генетики, разработчики нейроинтерфейсов, специалисты по киберпротезированию и умным энергосетям. Сегодня эти профессии стали экономическим трендом.

Помимо перечня специальностей, Атлас ввел понятие "профессий-пенсионеров" – профессий, вымываемых автоматизацией, и сформировал список ключевых надпрофессиональных навыков будущего: системное мышление, умение работать с искусственным интеллектом и адаптивность к неопределенности.

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Метки: Владимир Путин Нижний Новгород
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