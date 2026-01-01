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Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства

Церемония прошла на Красной площади в среду, 4 ноября 2026 года. В ней приняли участие представители религиозных конфессий, общественных и молодежных организаций, а также юные подопечные фонда "Защитники Отечества".

Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин во время церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому (архивное фото)

©Михаил Терещенко/ТАСС

Среди участников церемонии были патриарх Московский и всея Руси Кирилл, митрополит Московский и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилий, главный раввин России Берл Лазар, верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин и глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев. Информацию передает РИА Новости.

На Красной площади также собрались члены "Волонтеров Победы", Ассоциации ветеранов СВО, активисты Общероссийского народного фронта, представители "Юнармии", "Движения первых" и "Поискового движения России". После возложения цветов президент кратко пообщался с юными участниками – на площади их собралось около 30 человек, приехавших из разных регионов, включая исторические территории.

Кто такие Минин и Пожарский

Кузьма Минин был нижегородским земским старостой и купцом, а князь Дмитрий Пожарский – военачальником из рода Рюриковичей. В 1612 году они возглавили Второе народное ополчение, которое освободило Москву от польских интервентов, положив конец Смутному времени. Минин отвечал за сбор средств и организацию, а Пожарский был военным руководителем. Их подвиг стал символом народного единства, а монумент на Красной площади, созданный скульптором Иваном Мартосом, увековечил память о них.

Помощник президента Владимир Мединский поздравил россиян с праздником, отметив историческую роль ополчения. "Не будь Минина и Пожарского, мы с вами, возможно, жили бы сегодня совсем в другой стране", – написал он в своем канале на платформе "Макс".

История Дня народного единства

День народного единства отмечается в России 4 ноября. Праздник учредили по инициативе Межрелигиозного совета России и впервые отметили в 2005 году. Он посвящен событиям 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Возложение цветов к памятнику на Красной площади остается главной государственной традицией праздника. В 2026 году церемония прошла с участием религиозных и общественных лидеров, а президент отдельно пообщался с детьми участников СВО – эта часть программы стала продолжением внимания к семьям военнослужащих.

Год единства народов, которым объявлен в России 2026-й, "не должен закончиться 31 декабря". На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям. По словам главы государства, работу по укреплению единства народов нужно вести постоянно.

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Метки: Владимир Путин
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