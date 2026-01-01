Российская ПВО уничтожила 360 украинских беспилотников в течение 12 часов

По данным ведомства, аппараты были уничтожены в воздушном пространстве Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Рязанской, Орловской, Смоленской, Тверской и Тульской областей.

Также цели поражались над Московским регионом, Республикой Крым и Краснодарским краем, а часть дронов была сбита над акваториями Азовского и Чёрного морей.

В министерстве уточнили, что все перехваченные БПЛА относились к самолетному типу.

Ранее стало известно, что из-за падения обломков беспилотника вспыхнул пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае. Региональный оперативный штаб подтвердил, что в результате происшествия пострадали пять человек, им оказывают медицинскую помощь.

Ильский НПЗ, являющийся одним из крупнейших топливных предприятий на юге страны, уже подвергался аналогичным атакам с воздуха в начале июня и 10 июля текущего года.

Кроме того, утренней атаке дронов подверглось одно из промышленных предприятий в Самарской области. Точное название пострадавшего объекта не разглашается, а экстренные службы занимаются ликвидацией последствий падения аппаратов.

До этого Самарская область фиксировала крупный налет беспилотников в ночь на 2 августа, когда из-за удара загорелся логистический склад Wildberries.