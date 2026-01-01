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  3. Россия может ответить на использование странами НАТО своей территории для атак Киева, заявил посол

Россия может ответить на использование странами НАТО своей территории для атак Киева, заявил посол

Некоторые страны НАТО предоставляют Киеву свою территорию, а также морское и воздушное пространство для проведения атак. Об этом сообщил посол России в Бельгии Денис Гончар.

"Ряд натовцев уже даже не гнушается предоставлением своей территории, морского и воздушного пространства для террористических атак Киева на гражданскую инфраструктуру и население России", – отметил дипломат в интервью РИА Новости.

По словам Гончара, такая ситуация закономерно ставит вопрос о реализации контрмер со стороны России, в том числе превентивного характера.

Помимо этого, дипломат добавил, что стратегия некоторых стран НАТО по использованию Украины в качестве своеобразного щита от России может обернуться для них противоположным результатом.

"Видимо, некоторые в НАТО грезят о том, что Незалежная станет своего рода щитом, прикрывающим Европу от агрессивной России. Однако при таком сценарии развития событий она скорее превратится в ее «могильщика»", – сказал дипломат.

По словам Гончара, внутри Североатлантического альянса нет единой позиции по вопросу возможного вступления Украины в организацию. Он отметил, что ряд государств, прежде всего США, выступают против ее приема в НАТО.

При этом, как подчеркнул российский посол, наиболее жестко настроенные страны блока продолжают постепенно интегрировать Украину в натовские военные структуры, несмотря на отсутствие формального членства Киева в Альянсе.

Гончар ранее также заявлял, что такая политика повышает риски дальнейшего расширения конфликта и вовлечения в него стран НАТО. По его словам, Москва рассматривает действия западных государств в отношении Украины в контексте общей военной и политической обстановки вокруг России.

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Метки: НАТО
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