Россия может ответить на использование странами НАТО своей территории для атак Киева, заявил посол

"Ряд натовцев уже даже не гнушается предоставлением своей территории, морского и воздушного пространства для террористических атак Киева на гражданскую инфраструктуру и население России", – отметил дипломат в интервью РИА Новости.

По словам Гончара, такая ситуация закономерно ставит вопрос о реализации контрмер со стороны России, в том числе превентивного характера.

Помимо этого, дипломат добавил, что стратегия некоторых стран НАТО по использованию Украины в качестве своеобразного щита от России может обернуться для них противоположным результатом.

"Видимо, некоторые в НАТО грезят о том, что Незалежная станет своего рода щитом, прикрывающим Европу от агрессивной России. Однако при таком сценарии развития событий она скорее превратится в ее «могильщика»", – сказал дипломат.

По словам Гончара, внутри Североатлантического альянса нет единой позиции по вопросу возможного вступления Украины в организацию. Он отметил, что ряд государств, прежде всего США, выступают против ее приема в НАТО.

При этом, как подчеркнул российский посол, наиболее жестко настроенные страны блока продолжают постепенно интегрировать Украину в натовские военные структуры, несмотря на отсутствие формального членства Киева в Альянсе.

Гончар ранее также заявлял, что такая политика повышает риски дальнейшего расширения конфликта и вовлечения в него стран НАТО. По его словам, Москва рассматривает действия западных государств в отношении Украины в контексте общей военной и политической обстановки вокруг России.