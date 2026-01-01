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  3. Самолет с жителями Алёшек, желающими уехать на Украину, сел в Гомеле: что известно о гуманитарной операции

Самолет с жителями Алёшек, желающими уехать на Украину, сел в Гомеле: что известно о гуманитарной операции

Жители Алёшек Херсонской области, которые во время гуманитарной операции выбрали эвакуацию на Украину, прибыли в Республику Беларусь. Три самолета с эвакуированными приземлились в аэропорту Гомеля, сообщает агентство БелТА.

По информации издания, в Гомеле люди будут ожидать отправки к пункту пропуска "Новая Гута", через который им предстоит пересечь границу с Украиной. На территории аэропорта для них организовали временный палаточный лагерь. Там эвакуированные могут отдохнуть, получить питание, медицинскую и психологическую помощь.

Ранее Минобороны России сообщило, что жители Алёшек, пожелавшие отправиться на Украину, вылетели из Анапы в Гомель. Их перевозку организовали самолеты военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России. Эвакуированных сопровождает уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Как проходила гуманитарная операция в Алёшках

Гуманитарная операция в Алёшках состоялась в пятницу, 30 октября 2026 года, при координирующей роли США. Москва и Киев согласовали ее проведение, чтобы обеспечить выезд жителей, оказавшихся в сложной ситуации. Тем, кто решил покинуть населенный пункт, предоставили автобусы. Одни люди отправились в Россию, другие выбрали Украину.

Для проведения эвакуации в районе города ввели режим тишины. По данным уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой, он должен действовать до 22:59 1 ноября.

Лантратова сообщила, что операция прошла без происшествий. По ее словам, обе стороны отметили высокий уровень организации гуманитарных мероприятий.

Помощь оставшимся в городе жителям

В ходе операции помощь получили и те, кто решил остаться в Алёшках. В населенный пункт доставили продукты питания, средства гигиены, лекарства, топливо для генераторов и другие необходимые вещи.

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Метки: Белоруссия Украина
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