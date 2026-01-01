Севморпуть, освоение Арктики, сотрудничество с зарубежными партнерами: о чем рассказал Лавров

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Новый этап для Северного морского пути

Лавров напомнил, что 19 августа 2026 года китайский контейнеровоз впервые прибыл в Мурманск по Северному морскому пути. Министр называет это событие началом "нового этапа освоения российского Заполярья" при участии зарубежных партнеров.

По словам главы МИД, арктическая зона имеет заметное значение для страны: там производится не менее 10% национального ВВП и живут более 2,5 млн человек. Среди целей государственной политики до 2035 года он выделяет повышение качества жизни населения, экономический рост, защиту окружающей среды и взаимовыгодное международное сотрудничество.

Ставка на страны вне Запада

Ключевыми партнерами России в Арктике Лавров назвал Китай и Индию. С Пекином, по его словам, действуют двусторонняя подкомиссия по Северному морскому пути, механизмы межведомственных консультаций и научных обменов; результатом он считает запуск регулярных контейнерных перевозок по северным морям России.

Отдельно министр отметил диалог с Индией и участие индийских корпораций в освоении ресурсов российского Заполярья. Арктика, как говорится в статье, может стать одним из "флагманских направлений партнерства России и Индии в предстоящие 20 лет".

Лавров также видит перспективы кооперации с Бразилией, Индонезией, Ираном и другими странами БРИКС, а также с Беларусью и партнерами по СНГ. Интерес к отдельным арктическим проектам, по его оценке, сохраняют Южная Корея и Сингапур.

Обвинения в милитаризации региона

Главным препятствием для международного взаимодействия в Арктике Лавров считает действия НАТО и западных стран. Он утверждает, что альянс "ведет дело к милитаризации региона" и созданию новых очагов напряженности.

Министр напомнил о начавшейся в феврале 2026 года операции НАТО "Арктический часовой" и охарактеризовал ее как расширение военного присутствия в высоких широтах. По его мнению, военная активность вблизи российских границ повышает риск инцидентов, способных привести к вооружённой конфронтации с "потенциально катастрофическими последствиями".

Лавров также связывает с западной политикой санкции против участников арктических проектов и попытки ограничить международное сотрудничество России в регионе. Он заявляет, что "разговор с Россией языком санкций и угроз не имеет перспектив", а недружественные действия будут получать "адекватные ответы, в том числе асимметричные".

Кризис Арктического совета

Отдельное внимание министр уделил роли Арктического совета – единственному межправительственному формату сотрудничества в регионе. Он напомнил, что организация была создана 19 сентября 1996 года и в 2026-м подходит к своему 30-летию.

Министр указал, что с марта 2022 года Совет находится в "подмороженном" состоянии: не проводятся министерские встречи, ограничены возможности для проектов, а работа преимущественно свелась к экспертным контактам и дистанционным заседаниям рабочих органов.

Россия, по словам Лаврова, готова вернуться к полноценной деятельности Совета при условии "взаимного учета законных интересов всех участников". Одновременно Москва, как отмечается, допускает сценарий дальнейшего обсуждения арктических вопросов западными странами без России и заявляет, что располагает "территориями, логистикой, технологиями и надежными партнерами" для реализации собственных планов.

Арктика как стратегическое направление

Лавров считает, что по мере климатических изменений и таяния льдов будут расти транспортная и ресурсная доступность Арктики. Он отмечает, что регион уже приобретает важную роль в поддержании торговых связей на фоне сбоев глобальных логистических цепочек.

По его словам, Россия намерена развивать инфраструктуру Арктической зоны, осваивать ресурсы и расширять работу Трансарктического транспортного коридора, ключевой частью которого является Северный морской путь. В числе приоритетов автор называет промышленную, транспортную и туристическую инфраструктуру, повышение благосостояния северян, охрану природы и научные исследования.

Касаясь международного права, Лавров подчеркивает, что Москва исходит из применения к арктическим морским пространствам Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и не видит необходимости создавать новые международно-правовые инструменты для регулирования деятельности в высоких широтах.

Россия открыта для тех партнеров, которые готовы участвовать в арктических проектах "на основе равноправия и взаимной выгоды", заключил Лавров.