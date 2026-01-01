Силы ПВО днем сбили 54 украинских беспилотника

Как уточняется в сообщении военного ведомства в Max, дроны были обезврежены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Украинские войска постоянно атакуют российские регионы беспилотниками. Ночью и утром 13 БПЛА сбили на подлете к Москве. Утром в Брянской области три человека пострадали из-за украинских БПЛА. Днем в Калужской области силы ПВО уничтожили два беспилотника, предварительно, никто не пострадал. Вечером были уничтожены еще пять дронов, летевших на Москву.