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31 августа 2026
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  3. Силы ПВО днем сбили 54 украинских беспилотника

Силы ПВО днем сбили 54 украинских беспилотника

По данным Минобороны РФ, запущенные украинскими войсками БПЛА самолетного типа были сбиты над семью регионами в период с 8:00 мск до 20:00 мск 30 августа.

Как уточняется в сообщении военного ведомства в Max, дроны были обезврежены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Украинские войска постоянно атакуют российские регионы беспилотниками. Ночью и утром 13 БПЛА сбили на подлете к Москве. Утром в Брянской области три человека пострадали из-за украинских БПЛА. Днем в Калужской области силы ПВО уничтожили два беспилотника, предварительно, никто не пострадал. Вечером были уничтожены еще пять дронов, летевших на Москву.

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Метки: беспилотники Министерство обороны РФ Операция по демилитаризации Украины ПВО
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