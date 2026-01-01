Склад Wildberries загорелся в Тамбовской области после атаки БПЛА

"По предварительной информации, пострадал один сотрудник Wildberries, получивший сотрясение мозга от взрывной волны", – написал он в Max.

По сигналу тревоги персонал объекта оперативно эвакуировали.

Площадь возгорания составляет 40 тыс. кв. м.

В компании уточнили, что на этом складе прием новых поставок не велся. "Прием новых поставок товаров на указанном объекте не осуществлялся", – говорится в сообщении в Telegram-канале RWB.

Атаки ВСУ на склады Wildberries

В июле 2026 года атакам дронов подверглись несколько логистических центров Wildberries в разных регионах РФ. Наиболее серьезные последствия имела атака в ночь на 18 июля, когда украинские беспилотники атаковали распределительные центры Wildberries в Котовске (Тамбовская область) и Электростали (Московская область). В Котовске погибли семь человек, в Электростали – один, еще 37 пострадали.

В ночь на 24 июля атакам украинских дронов подверглись логистические комплексы в Шушарах, Уткиной Заводи (Санкт-Петербург и Ленинградская область) и Симферополе.

Основательница Wildberries Татьяна Ким в тот же день сообщила, что компания проводит масштабную перестройку логистической сети после серии атак. Для минимизации задержек заказов задействовали тысячи сортировочных центров по всей стране, а WB Банк и МКК WB Финанс предоставили пострадавшим продавцам – представителям малого и среднего бизнеса – кредитные каникулы на три месяца. Возможность аналогичной поддержки для крупных компаний пообещали рассматривать в индивидуальном порядке.

В Wildberries также заявили о пересмотре правил работы на логистических объектах при возникновении нештатных ситуаций, таких как атаки беспилотников.

29 июля пресс-служба RWB сообщила, что Wildberries выплатила более 40 млн руб. пострадавшим людям в результате атак на логистические объекты компании.

Министерство финансов России внесло в правительство проекты постановлений о поддержке предпринимателей, чьи объекты пострадали от ударов украинских беспилотников по активам группы "РВБ" (владеет маркетплейсом Wildberries). В число мер вошли приостановка налоговых проверок и отсрочка по уплате налогов и страховых взносов.