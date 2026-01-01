Страны "Большой семерки" переплатили $16 млрд на обслуживание госдолга из-за роста доходностей гособлигаций

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Почему выросли доходности мировых облигаций

Рост доходности мировых облигаций начался после обострения конфликта США с Ираном и усилился на фоне обеспокоенности инвесторов растущим госдолгом и инфляцией. Почти все выпуски гособлигаций всех сроков погашения для стран "Большой семерки" сейчас торгуются по более высоким ставкам, чем в феврале, что увеличивает расходы правительств при продаже новых облигаций.

FT отмечает, что доходность американских облигаций в последние недели резко выросла. Если она превысит 5%, рынки акций могут отреагировать негативно, считает главный экономист по Европе в Jefferies Мохит Кумар. По его словам, дальнейший рост ставок будет негативным как для акций, так и для кредитов.

Оценки экономистов, опрошенных FT

Главный экономист ING Джеймс Найтли отметил, что рост стоимости заимствований в США действует как "тормоз" для экономической активности: увеличиваются затраты по займам для домохозяйств и корпораций. "Рынок жилья в США уже застопорился, и увеличение наклона кривой доходности означает, что нам следует ожидать роста ставок по ипотеке выше 7%", – сказал он.

Главный экономист Société Générale Мишель Мартинес объяснил тенденцию "переоценкой мира, в котором капитал стал менее доступным". По его словам, государственные заимствования все чаще конкурируют за сбережения с инвестиционным бумом, вызванным искусственным интеллектом, и другими структурными потребностями, включая оборону, энергетический переход и реиндустриализацию.

Джанлука Салфорд из Morgan Stanley добавил, что ситуация возвращает мир к условиям до периода низких ставок 2010-х годов, но не считает это непреодолимой структурной проблемой. "Иногда нужен небольшой кризис. Но часто страны поступают правильно, потому что разумной альтернативы нет", – отметил он.

19 августа Минфин США сообщил, что государственный долг страны превысил рекордные $40 трлн. Позднее предприниматель Илон Маск заявил, что если размер госдолга вырастет до $50 трлн, "все полетит к чертям".

Справка: долговая нагрузка стран "Большой семерки"

В группу G7 входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада, а также Европейский союз как ассоциированный участник. По данным Международного валютного фонда, суммарный госдолг этих стран превышает 60 трлн долларов, среднее отношение долга к ВВП – 123,7%.

Самая высокая долговая нагрузка у Японии – 236,7% ВВП, но около 90% ее гособлигаций держат внутренние инвесторы в иенах. Италия – 135,3% ВВП. США – крупнейший должник в абсолютном выражении: более 40 трлн долларов (120,8% ВВП), на обслуживание долга уходит свыше 1 трлн долларов в год. У Франции долг 113,1% ВВП, у Канады с учётом провинций – 110,8%, у Великобритании – 101,3%. Исключение – Германия: благодаря конституционному "долговому тормозу" ее долг удерживается на уровне 63,9% ВВП.

Рост доходностей облигаций напрямую бьет по бюджетам: при погашении старых бумаг, выпущенных под низкие ставки, правительства вынуждены занимать дороже. Это увеличивает расходы на обслуживание долга, усиливает конкуренцию за капитал и делает кредиты и ипотеку дороже для граждан и бизнеса.