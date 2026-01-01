Точные даты трехсторонней встречи в Абу-Даби по урегулированию на Украине могут стать известны уже до конца недели

"Обсуждаем даты, это будут ноябрьские даты", – отметил он в интервью "Вестям" в пятницу, 30 октября 2026 года.

На вопрос, сможет ли он назвать точные даты уже на следующей неделе с учетом того, что нынешняя заканчивается, дипломат заметил: "Может, и раньше скажу".

Ранее в беседе с корреспондентом "Вестей" Павлом Зарубиным помощник президента уточнил, что конкретики "по датам не было": "Только называлось, что это будет середина ноября, конкретно не обсуждалось. Сейчас уже началось обсуждение". Время встречи будет зависеть "от многих причин, в том числе и внутреннего, и международного характера", добавил Ушаков.

Москва готова вернуться к трехсторонним переговорам по урегулированию, о чем говорилось на встрече Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом в Константиновском дворце в Петербурге 21 октября. Юрий Ушаков тогда отмечал, что первый раунд переговоров пройдет после 4 ноября, но, вероятно, он будет носить предварительный характер.

Он также сообщил, что российская делегация к консультациям практически сформирована. "У нас костяк есть, конечно, но состав, я думаю, в ближайшее время будет", – уточнил Ушаков.

Владимир Зеленский сообщил, что трехсторонняя встреча технических команд Украины, России и США в Абу-Даби ожидается в период с 6 по 10 ноября 2026 года.