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Токаев раскритиковал моду на арабскую лексику в казахском языке

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на десятом курултае Международного общества "Қазақ тілі" заявил, что вместо арабской лексики, связанной с религией, следует использовать традиционные казахские слова. Об этом сообщается на сайте главы государства во вторник, 10 ноября 2026 года.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (архивное фото)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (архивное фото)

©Pavel Mikheyev/Shutterstock/Fotodom

По словам Токаева, в последнее время вместо древних казахских слов, связанных с религией, стало модным использовать арабскую лексику, что вызывает вопросы.

Президент Казахстан положительно оценил органичное обновление словарного запаса, благодаря которому в оборот вошли "тұжырымдама" (концепция), "қағидат" (принцип), "ғарыш" (космос), "ғаламтор" (интернет), "пайыз" (процент) и другие слова.

При этом президент предостерег от лингвистических крайностей и избыточных искусственных неологизмов. "У каждого хорошего явления должен быть предел", – сказал он, приведя в пример слова "күйсандық" (пианино), "қылтима" (балкон), "субұрқақ" (фонтан), "себезгі" (душ), "қырыққабат" (капуста), "үнқағаз" (газета), "жеделсаты" (лифт) и "желкөз" (форточка).

Для системного решения вопросов языкознания Токаев поручил разработать универсальную и общедоступную цифровую базу, к наполнению которой подключатся профессиональные ученые. Также он инициировал создание рабочей группы с участием филологов, экспертов и представителей общественности. Координацию возложили на администрацию президента.

Токаев отметил, что в некоторых странах словари обновляют каждые пять лет. Поэтому в Казахстане работу по научной систематизации орфографии нужно ускорить и завершить до конца следующего года, подчеркнул он.

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Метки: Казахстан Касым-Жомарт Токаев
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