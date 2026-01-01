Трехсторонняя встреча в Абу-Даби, отношения с США, саммит Трампа, Путина и Си: о чем заявил Лавров журналистам

Содержание:

Трехсторонние консультации в Абу-Даби по вопросу украинского урегулирования

Министр отметил, что "позиция РФ перед переговорами в Абу-Даби не поменялась". "Она никогда не менялась с начала специальной (военной) операции. Цели были объявлены. Мы не можем принять, что Украина будет угрозой легитимным интересам Российской Федерации в сфере безопасности", – добавил он.

"Мы не приемлем того, чтобы Украина представляла военную угрозу для законных интересов России в сфере безопасности, и планов Запада превратить Украину в такую постоянную угрозу. Мы не приемлем вопиющую дискриминацию русского и русскоязычного населения. Украина – единственная страна, где [русский] язык запрещен рядом законов. И, конечно, мы не приемлем ситуацию, когда Украина проводит нацистскую идеологию и политику", – сказал глава МИД РФ.

"С чем украинцы собираются сесть за стол переговоров, я не знаю, – отметил министр, комментируя повестку встречи. – Зеленский каждый день бравирует тем, что получает все больше и больше дальнобойных ракет, что собирается атаковать Российскую Федерацию, включая Сибирь и так далее и тому подобное. Настрой такого рода не слишком-то помогает подготовке к переговорам".

"Мы благодарны позиции администрации Трампа, которая была первой и до сих пор единственной западной страной, признавшей основные причины начала этой операции, украинского кризиса, а также необходимость решать ситуацию с учетом этих причин и реальности на земле", – сказал он.

Лавров отметил, что подход администрации Трампа отличается от позиции других западных стран тем, что Вашингтон, по оценке российской стороны, признал необходимость обсуждать не только прекращение боевых действий, но и причины конфликта.

Говоря о возможной дате консультаций, министр пообещал, что она будет объявлена, когда будет окончательно согласована. По его словам, предварительно, речь идет о середине ноября.

Участие Европы в переговорах

По словам дипломата, европейцы пытаются внедриться в украинское урегулирование. "Репутация европейцев не может не учитываться, если они снова захотят поучаствовать в переговорном процессе", – подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства.

"Ясно, что они хотят любой ценой не оставлять эти переговоры только на откуп России и США, которые планируют трехстороннюю встречу в Абу-Даби с участием украинских экспертов. Европа – здесь главное не то, что им хочется, а главное то, что они могут реально внести в качестве добавленной стоимости", – сказал министр.

Лавров отметил, что европейцы "делом доказали, что их репутация не может не учитываться, когда они в очередной раз захотят какими-то гарантами поработать". Среди примеров этого он напомнил о срыве Минских соглашений.

Условие переговоров Зеленского и Путина

Если Владимир Зеленский намерен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, он должен приехать в Москву, вновь заявил министр иностранных дел РФ. "Мы гарантируем его безопасность, что не может быть гарантировано в Киеве, как я понимаю", – отметил министр.

По словам Лаврова, такой подход соответствует общепринятым дипломатическим нормам и обычной логике человеческих отношений. Глава МИД РФ пояснил, что, когда есть реальное намерение увидеться, именно тот, с кем планируется встреча, обычно обозначает возможные способы ее организации.

Отношения России и США

Лавров отметил, что "«дизельная сделка» вызывает раздражение в конгрессе, это хорошо известно". "И это естественно, потому что очень большая группа политиков нынешних на Капитолийском холме, да и в учреждениях исполнительной власти, им не нравится то, что происходит между Россией и США на уровне президентов", – отметил министр.

"Мы никогда не политизировали экономическую сферу. Поэтому, если это взаимовыгодно, как в случае с «дизельной сделкой», мы всегда будем такие предложения поддерживать. Но восторженные возгласы некоторых наших политологов, экспертов о том, что «дизельная сделка» прорвала блокаду. Ну, надо все-таки опуститься на землю и иллюзий не питать", – пояснил министр.

"Разногласия никуда не исчезают, придется искать компромиссы по освобождению энергорынка, продовольственного рынка от влияния таких факторов, как протекционизм, незаконные санкции, разрывающие цепочки поставок и подрывающие коммерческую сторону доставки энергоресурсов потребителям", – констатировал глава российского внешнеполитического ведомства.

"Сказывается и то, что в свое время в энергосектор инвестиции стали сокращаться под навязанной тогда или навязывавшейся тогда концепцией зеленой экономики, которая во многом, как сейчас уже понимаем, была авантюрной", – отметил он. "Здесь тоже американцы занимают понятную нам позицию", – уточнил Лавров.

По его оценке, "много факторов", которые влияют на достижение компромисса. "Я считаю, что свойственный американцам прагматизм может помочь. Хотя непросто будет договариваться по итоговым документам саммита", – указал глава МИД РФ.

Министр отказался комментировать возможные изменения в отношениях с США после промежуточных выборов 3 ноября. Он подчеркнул, что Россия должна иметь дело с реалиями. "Гадать не буду", – заявил Лавров.

"Когда сформируется новый состав конгресса, когда они уже от заявлений должны будут переходить к конкретным действиям, тогда мы и поймем, что из себя этот новый состав представляет и какие действия мы должны предпринимать в отношениях с Вашингтоном, с парламентариями в Вашингтоне для защиты, обеспечения своих интересов", – пояснил он.

Саммит глав РФ, США и КНР

Трехсторонняя встреча лидеров РФ, США и КНР Владимира Путина, Дональда Трампа, Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Китае "будет весьма и весьма востребована в нынешней обстановке", отметил министр. "Во всех трех столицах эта идея (проведения встречи. – «Профиль») позитивно воспринимается", – отметил глава МИД РФ.

Обновлено в 0:43 31 октября 2026 года