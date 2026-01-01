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Украина требует исключить свою территорию из покрытия спутников "Рассвет"

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Киев обратился в Международный союз электросвязи (МСЭ) с требованием вывести ее территорию из зон обслуживания российской низкоорбитальной группировки.

"Официально обратились в Международный союз электросвязи с требованием исключить территорию Украины из заявленных зон обслуживания всех лучей спутниковых сетей российской военной спутниковой системы «Рассвет» во всех частотных диапазонах", – написал он в соцсети Х.

Сибига пригласил партнеров поддержать позицию Киева и предпринять аналогичные шаги. По его утверждению, "Рассвет" используется в военных целях.

Ранее, 11 августа, советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов заявлял, что "Рассвет" создаст проблемы для украинских войск.

Что такое система "Рассвет"?

"Рассвет" – российская спутниковая система цифровой связи, которая в перспективе станет основой отечественной глобальной сети доступа к широкополосному интернету.

Спутники, как и вся архитектура "Рассвета", являются разработкой "Бюро 1440". Три первых экспериментальных космических аппарата отправились на орбиту в 2023 году. Коммерческая эксплуатация российской сети должна начаться в 2027 году. В СМИ ее называют ответом американской Starlink от компании SpaceX Илона Маска.

Согласно паспорту федерального проекта "Инфраструктура доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", полное развертывание группировки "Рассвет-3" запланировано до 2030 года. К концу 2027 года численность группировки должна достичь 292 активных спутников, за 17 запусков, к концу 2028 года – 318, за 19 запусков.

В 2029 году план утвержден на уровне 318 спутников, запусков не планируется. К 2030 году общее количество запущенных спутников должно составить 383, за 24 запуска, с учетом 91 резервного аппарата для замены вышедших из строя. При этом на орбите постоянно должны находиться 292 работающих спутника.

В 2026 году проведено два из плановых девяти запусков, осталось семь. 23 марта было выведено на орбиту 16 спутников. Вторая партия, 19 июля, также, согласно открытым сервисам отслеживания, включала в себя 16 спутников.

Есть ли перспективы у украинских претензий?

Запрос Киева может иметь политическое и дипломатическое значение, но сам по себе вряд ли позволит добиться от МСЭ исключения Украины из зон обслуживания системы "Рассвет". Полномочия МСЭ – не регулировать, кому спутниковый оператор вправе оказывать услуги на территории конкретного государства и тем более не вводить санкции по признаку предполагаемого военного использования системы. Союз распределяет радиочастотный спектр, ведет международную регистрацию частотных присвоений и параметров спутниковых сетей, а также организует техническую координацию для предотвращения вредных радиопомех.

Практика и регламенты МСЭ построены не на праве государства требовать удаления своей территории из чужого покрытия, а на проверке совместимости конкретных радиосетей.

Работу операторов и терминалов внутри собственной юрисдикции лицензируют национальные администрации. Следовательно, Украина вправе запрещать ввоз, эксплуатацию и подключение пользовательских терминалов "Рассвета" на подконтрольной территории, но не может через МСЭ превратить это внутреннее ограничение в обязательное требование к российской спутниковой заявке.

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Метки: Россия спутники Украина
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