Уничтожены 15 летевших на Москву беспилотников

Первое сообщение такого рода появилось в 10:59 – тогда говорилось о двух сбитых БПЛА. Дальше последовали сообщения в 11:53 (четыре сбитых), 12:55 (пять), 14:52 (четыре).

О пострадавших и повреждениях на земле не упоминается.

В этих условиях Внуково и Шереметьево переходили на прием и отправку рейсов по согласованию (пост в Telegram-канале Росавиации от 10:54), потом к ним присоединился аэропорт Домодедово (11:27). В Шереметьеве меж тем были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов (11:27), но позже их сняли (12:51).

В период действия ограничений Шереметьево выступило с заявлением о несоответствии действительности появившейся в сети информации об объявлении в аэропорте воздушной тревоги (12:40 в Telegram).

"Фотографии, сопровождающие публикации, относятся к событиям прошлых периодов и не отражают текущую ситуацию в аэропорту", – подчеркивали в Шереметьеве.

В аэропорту призывали не раздувать панику, не распространять ложные сведения и скорректировать опубликованные материалы.

В 12:53 в Шереметьеве сообщили о работе без ограничений.

Минувшей ночью, как информировали в Минобороны, российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 433 украинских беспилотника самолетного типа. Московского региона в приложенном списке не было.

По данным ведомства, дроны сбивали над территориями 19 регионов: Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Смоленской, Тамбовской, Волгоградской, Ростовской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Оренбургской и Ульяновской областей, а также республик Татарстан и Башкортостан.