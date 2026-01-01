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В Бельгии вновь выступили против использования замороженных активов России

Министр обороны Бельгии Тео Франкен в интервью телеканалу VRT в субботу, 29 августа 2026 года, заявил, что Брюссель по-прежнему исключает возможность использования замороженных российских активов для поддержки Украины. По его словам, дверь для такого сценария "закрыта", несмотря на давление ряда восточноевропейских стран.

Франкен ответил "Для нас – да" на вопрос, закрыта ли возможность использования активов, и "Нет, это исключено" на предложение вернуться к обсуждению. Он отметил, что сопротивление Бельгии вызывает недовольство, особенно в странах Балтии. "Им также следует быть осторожными, постоянно поднимая этот вопрос и загоняя нас в угол. Я не думаю, что это разумно", – сказал министр.

В декабре 2025 года ЕС бессрочно заморозил €210 млрд российских активов, значительная часть которых хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Ранее заморозка требовала единогласного продления каждые шесть месяцев. Глава МИД Бельгии Максим Прево называл предоставление Украине репарационного кредита за счет этих средств наихудшим вариантом из-за экономических, финансовых и юридических рисков. Премьер-министр страны Барт де Вевер неоднократно подчеркивал, что Бельгия не будет единолично нести ответственность за возможные судебные иски со стороны России и требует разделения рисков между странами ЕС.

Банк России ранее подал иск к Euroclear о возмещении убытков на 18,2 трлн рублей. В мае 2026 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил требования ЦБ, в июне апелляция оставила решение в силе. Euroclear заявил, что не признает юрисдикцию российского суда, а активы останутся заблокированными.

В начале августа бывшие высокопоставленные чиновники Германии, Франции и США предложили передать замороженные в Euroclear €210 млрд под управление новой структуры ЕС для последующего использования в интересах Украины, писала Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Москва называет любые действия со своими зарубежными активами незаконными и предупреждает о юридических последствиях. Президент России Владимир Путин заявлял, что попытки Запада изъять российские активы будут считаться воровством и не останутся безнаказанными.

В ЕС требуют разморозить активы России для помощи Украине.

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Метки: Бельгия
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