По данным Минобороны Нигера, группа военнослужащих, нарушивших воинскую дисциплину, попыталась удерживать некоторых сослуживцев на авиабазе 101 и открыла огонь по стратегическим объектам города. "Быстрая реакция сил обороны и безопасности позволила локализовать этот мятеж и постепенно восстановить контроль над этими объектами", – говорится в заявлении. Власти призвали жителей сохранять спокойствие и продолжать заниматься повседневными делами.

Reuters со ссылкой на источники сообщает, что в атаке участвовали военные из населенных пунктов Уаллам, Тера и Доссо на юго-западе страны, где подразделения несут тяжелые потери в боях с региональным филиалом "Исламского государства" (организация признана террористической и запрещена в РФ). По данным двух источников и дипломата, утром 29 августа президентский дворец оставался под контролем правительственных войск, но государственное телевидение перешло к мятежникам, район вокруг аэропорта оставался спорной территорией.

Стрельба и взрывы были слышны в нескольких районах Ниамея, наиболее интенсивные перестрелки происходили в районе авиабазы 101, расположенной рядом с международным аэропортом Диори Амани. По информации ТАСС, на этой базе также размещены российские военные из состава Африканского корпуса Минобороны РФ.

18 июня 2026 года антиправительственные боевики напали на международный аэропорт в Ниамее, атаку отбили военнослужащие страны. В ночь на 29 января группа примерно из 40 боевиков атаковала этот же аэропорт, атаку отразили совместные силы Африканского корпуса Минобороны РФ и вооруженных сил Нигера, было ликвидировано около 20 террористов.

Беспорядки происходят на фоне ужесточения контроля над урановым сектором: ранее были конфискованы активы французской Orano, а на прошлой неделе правительство перераспределило бывшие лицензии в пользу государственных компаний.

Один из наиболее влиятельных военных Нигера, генерал Амаду Ибро, в ходе митинга в феврале призвал население страны готовиться к войне с Францией, обвинив Париж в стремлении дестабилизировать Нигер.

«Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии»/«Исламское Государство Ирака и Леванта»/«Исламское Государство Ирака и Шама»/ИГИЛ/ИГ) - физическое лицо или организация, признанная террористической и запрещенная в России;

