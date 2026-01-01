В Ростовской области ввели режим ЧС из-за прекращения работы портов

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В нем говорится, что остановка портов привела к скоплению у сельхозпроизводителей значительных объемов продукции и может повлечь нарушение условий жизнедеятельности людей и материальные потери. Границами зоны ЧС определена вся территория Ростовской области.
Руководителем ликвидации последствий назначена заместитель губернатора – министр сельского хозяйства региона Анна Касьяненко. Минсельхозу поручено организовать мониторинг ситуации и информирование сельхозпроизводителей.
Атаки на суда и порты в Азовско-Черноморском бассейне активизировались этим летом. В июле в Таганроге начался пожар в порту после удара дрона, пострадавших не было. В ночь на 27 июля Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотников, погибли пять человек, возникли очаги возгорания на предприятии, складах и в частных домах. 12 августа украинские дроны повредили два крупнейших российских зерновых терминала в Новороссийске, работа одного из них была приостановлена для оценки ущерба. 1 августа в Черном море после атаки затонул теплоход "Янина", всех 17 членов экипажа спасли. 27 августа под атаку попало турецкое судно Lider Bordo Mavi, следовавшее из Самсуна в Туапсе.
Российский МИД призывал международное сообщество повлиять на Украину для прекращения атак на суда. Президент РФ Владимир Путин называл удары по судам пиратством и предупреждал о возможности полностью изолировать Украину от Черного моря.
Справка: режимы ЧС в Ростовской области в 2026 году
- 24 августа 2026 года – локальный режим ЧС в Каменском районе и городе Донецке после массированной атаки БПЛА, вызвавшей пожары и повреждения жилого фонда.
- 5 августа 2026 года – региональный режим ЧС в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, а также Азовском, Волгодонском, Красносулинском и Мартыновском районах из-за опасных метеорологических явлений.
- Июль 2026 года – муниципальный режим ЧС в отдельных аграрных районах (включая Верхнедонской) из-за засухи и угрозы посевам.
- Май – июнь 2026 года – локальный режим ЧС в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону, введенный 8 мая после атаки БПЛА и снятый 19 июня.