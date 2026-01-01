"Это могло бы открыть путь к дипломатическому урегулированию", – сказал Галузин.

Суть предложения сводится к введению на Украине временного внешнего управления под эгидой ООН, США, европейских стран и российских партнеров. Ключевой задачей такого управляющего контура должно было стать проведение выборов высшего руководства страны. В Кремле не раз подчеркивали, что гражданские власти в Киеве нелегитимны, поскольку плановые президентские выборы весной 2024 года не состоялись из-за военного положения.

Хроника инициативы

Впервые идею временного внешнего управления на Украине Владимир Путин озвучил 27 марта 2025 года. Уже на следующий день, 28 марта, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш исключил такой сценарий, заявив, что в стране есть легитимное правительство, которое "очевидно, необходимо уважать". США и Украина также отвергли предложение, подчеркнув, что политическое устройство и выборы регулируются Конституцией Украины и волеизъявлением граждан, а не внешними структурами.

30 марта 2025 года директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов пояснил, что единого формально закрепленного механизма создания временных администраций в ООН нет, однако такие прецеденты имели место в Камбодже, Восточном Тиморе, а также в Восточной Славонии, Баранье и Западном Среме.