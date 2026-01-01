Возможность встречи Путина, Трампа и Зеленского, поставки топлива из Беларуси, саммит ШОС: о чем говорил Песков

Содержание:

Возможный саммит Путина, Трампа и Зеленского

Песков заявил, что трехсторонняя встреча президентов может состояться только на завершающем этапе переговорного процесса. По его словам, речь идет не о простой сделке, а о сложном урегулировании, включающем большое количество взаимосвязанных вопросов.

"Такая встреча возможна только для фиксации договоренностей. Договоренности – это вовсе не примитивная сделка, это очень сложный процесс урегулирования, который состоит из огромного количества деталей", – сказал представитель Кремля.

Он добавил, что встреча лидеров для обсуждения всех этих вопросов без предварительной подготовки была бы бесполезной. При этом Песков вновь возложил ответственность за отсутствие продвижения по реальному урегулированию на украинскую сторону.

Приоритеты России по Украине и ход СВО

Главной задачей России остается выполнение целей СВО. Параллельно Москва рассматривает формирование новой архитектуры безопасности на европейском континенте как один из ключевых приоритетов.

"Это задача номер один. А также выстраивание новой архитектуры безопасности на нашем собственном континенте, на европейском континенте", – сказал Песков.

Представитель Кремля также заявил, что Киев, по оценке Москвы, понимает последствия складывающейся ситуации на фронте. По его словам, отсутствие возможности изменить ее военным путем приводит к новым атакам на мирную инфраструктуру.

Россия сохраняет открытость к переговорному процессу, однако в настоящее время не видит предпосылок для его продолжения. Москва по-прежнему считает политико-дипломатический путь предпочтительным.

"Мы сохраняем нашу открытость к таким переговорам. Пока, предпосылки, к сожалению, наличие предпосылок признать мы не можем. Пока просто их нет", – сказал Песков.

Энергетическое сотрудничество России и Китая

Энергетика остается постоянной частью российско-китайских переговоров, в том числе в контексте проекта "Сила Сибири – 2". Песков подчеркнул, что Москва и Пекин в рамках такого взаимодействия последовательно отстаивают собственные интересы.

"Каждая страна, естественно, отстаивает свои собственные интересы. Мы, по крайней мере, продолжим это делать. То же самое продолжат делать и наши китайские друзья", – сказал он.

Песков назвал такой подход нормальным для двух соседних государств, которые являются привилегированными партнерами и союзниками.

Саммит ШОС и двусторонние встречи

Песков отметил, что все запланированные двусторонние контакты Владимира Путина на полях саммита ШОС важны для России. По его словам, встречи будут иметь глубокое и разностороннее содержание. "Из двусторонних встреч каждая встреча важна для нас, потому что каждая встреча действительно имеет очень глубокое содержание, разностороннее содержание", – подчеркнул он. Отдельно представитель Кремля выделил саммит ШОС как стратегически значимый для России многосторонний формат, который уже зарекомендовал себя.

Владимир Путин на полях саммита ШОС встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В Кремле рассчитывают использовать этот контакт для обсуждения намерения Еревана двигаться в сторону Евросоюза.

Песков подчеркнул, что Москва вновь изложит свою аргументацию, однако окончательный выбор внешнеполитического курса остается за самим армянским обществом. "Мы не можем быть армянами больше, чем сами армяне. И, конечно, решение о своей судьбе будут принимать сами армяне", – отметил он.

Представитель Кремля добавил, что Москва предлагает провести референдум по вопросу дальнейшего пути страны. По его словам, соответствующий подход отражен и в позиции государств ЕАЭС.

Отдельной двусторонней встречи Владимира Путина с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Бишкеке не запланировано. При этом Песков не исключил краткого неформального разговора в рамках общей программы саммита.

"Отдельной двусторонки у нас не запланировано, но очевидно, что, будучи в одном многостороннем формате, они воспользуются случаем, чтобы как-то пообщаться", – сказал представитель Кремля.

Поставки топлива из Беларуси

Поставки белорусского топлива в Россию идут на максимальном уровне. Песков отметил, что Минск оперативно реагирует на рост потребностей российского рынка.

"Поставки топлива идут, и идут на максимум. В данном случае белорусские друзья чутко реагируют на растущие потребности, за что мы им признательны", – сказал он.

Планы и график президента

Поездка Владимира Путина в Кыргызстан будет длительной и насыщенной. После работы в Бишкеке президент направится во Владивосток, где примет участие в мероприятиях Восточного экономического форума.

В столице Кыргызстана основную часть программы составят мероприятия ШОС и двусторонние встречи. Во Владивостоке Путин проведет совещание по социально-экономическому развитию Дальнего Востока, примет участие в открытии новых производственных объектов и пленарном заседании ВЭФ.