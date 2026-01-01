Возможные триллионные потери и рекордная жара: как явление Эль-Ниньо влияет на мировую экономику

По данным газеты, текущее Эль-Ниньо уже затронуло судоходство через Панамский канал, добычу меди и производство кормов для рыб. Каждый проход судна через канал требует около 50 млн галлонов воды, которая пополняется из озера Гатун. Из-за засухи уровень воды снижается, а количество осадков в Панаме с мая по август оказалось на 34% ниже среднего, что превращает канал в узкое место мировой логистики.

В Замбии засуха истощила мощности гидроэнергетики, что ударило по производителям меди. В Чили, напротив, избыточные осадки заставили компанию Antofagasta снизить прогноз после июльского шторма, принесшего 5 млн кубометров снега на рудник.

Фермеры, по мнению авторов статьи, входят в число наиболее пострадавших: они уже сталкиваются с ростом цен на удобрения и топливо на фоне конфликта с Ираном.

Климатолог из Индианского университета Кристофер Каллахан заявил, что есть довольно четкий сигнал, что это будет событие уникальной силы, и потому оно будет иметь соответствующие серьезные экономические последствия. По его оценке, ущерб может составить триллионы долларов, особенно для стран тропического пояса. Ожидается, что явление Эль-Ниньо сохранится и в 2027 году, который может стать самым жарким за всю историю наблюдений.

Мнение ученых об Эль-Ниньо

Метеорологическое бюро Австралии ранее официально объявило о наступлении явления Эль-Ниньо. По оценкам британских синоптиков, аномалия температуры поверхности моря в экваториальной части Тихого океана может достичь +3°C – впервые с 1950 года. Это будет превышением предыдущего рекорда в 2,65°C, зафиксированного в 1902 году. Европейское климатическое агентство Copernicus отмечает, что антропогенное воздействие усиливает этот природный феномен.

Синоптик Михаил Леус ранее пояснял, что в ближайшие месяцы Эль-Ниньо может перейти в разряд "супер" при повышении температуры поверхности моря примерно на 2°C и более относительно нормы. По его словам, это создает инфляционное давление: засухи снижают урожайность пшеницы, риса, кукурузы и сои, что бьет по продовольственной безопасности и усиливает неравенство. Также возможны проблемы с выработкой гидроэлектроэнергии, рост спроса на электроэнергию для охлаждения и стресс морских экосистем из-за ослабления апвеллинга у берегов Перу и Эквадора.

Всемирная метеорологическая организация ранее сообщала, что необычно прогретые воды в тропической части Тихого океана формируют условия, характерные для Эль-Ниньо, что повышает вероятность экстремальной погоды. Предыдущие суперэпизоды фиксировались в 1997–1998 и 2015–2016 годах, и текущий может стать сильнейшим за весь период инструментальных наблюдений.